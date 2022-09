Funerali Mattia Luconi, l’addio al bimbo di 8 anni, vittima dell’alluvione nelle Marche

Una piccola bara bianca e una corona di fiori nel giorno dell'addio al piccolo Mattia Luconi, la più giovane vittima dell'alluvione delle scorse settimane nelle Marche. Oggi, 27 settembre, in centinaia hanno voluto partecipare ai suoi funerali – alle 15, nella Chiesa di Santa Maria Assunta di Barbara.

Il corpicino di Mattia, strappato alle braccia della mamma e trascinato per tredici chilometri dalla furia alla piena del Nevola, la sera del 15 settembre a Castelleone di Suasa (Ancona), è stato trovato dopo giorni di ricerche.

Il feretro bianco, accompagnato dai genitori, Tiziano e Silvia, era atteso dai sindaci di Barbara, San Lorenzo in Campo e Castelleone di Suasa, e da un picchetto dei vigili del fuoco.

“Mattia insegnaci a vivere con gioia, accoglienza, stupore e amore – ha detto don Paolo Montesi durante l’omelia -. Guardate ai bambini, se non vi convertite non sarete come bimbi, chi si farà piccolo come un bambino sarà il più grande nel regno dei cieli, questo lo possiamo fare tutti. Mattia insegnaci a vivere la gioia che tu vivevi quando papà ti portava in lambretta in paese e sentivi brezza che accarezzava le guance. – ha ricordato – Aiutaci a vivere l’accoglienza senza distinzioni perché tutti di fronte a te, quando ti fermavi con lo scooter e papà ti diceva di salutare, gli facevi ciao con la manina, indistintamente a tutti”.