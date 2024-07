Palazzolo Acreide, domani i funerali del bimbo morto dopo essere caduto nel pozzo

video suggerito

A cura di Biagio Chiariello

Domani alle 16,30 nella Basilica di San Sebastiano, a Palazzolo Acreide, verranno celebrati i funerali del bambino di 10 anni, morto nei giorni scorsi dopo essere caduto in un pozzo in contrada Falabia, nel territorio del comune in provincia di Siracusa. Le esequie saranno celebrate dall’arcivescovo Francesco Lomanto. E sempre per domani, 3 luglio, a Palazzolo Acreide il sindaco ha proclamato il lutto cittadino.

Intanto ieri c'è stata l'autopsia, durata circa due ore e mezza, sul corpicino del piccolo. Ad eseguirla la dottoressa Francesca Berlich incaricata dalla Procura di Siracusa, alla presenza dei medici di parte nominati dalle nove persone che sono state iscritte nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo.

Stando a quanto emerso, il piccolo non presenterebbe lesioni importanti, né alla testa né sul resto del corpo, per cui appare molto probabile che il decesso possa essere stato causato dall’annegamento.

Il pm Davide Viscardi, a cui sono state affidate le indagini coordinate dal procuratore Sabrina Gambino, ha iscritto il proprietario del campo dove si trova il pozzo, teatro del dramma e nel quale si teneva il campus estivo al quale il giovanissimo stata partecipando, oltre alla 54enne educatrice che ha provato a salvarlo e altri sette operatori presenti al momento della tragedia.

E in una lettera aperta la madre ha manifestato tutto il proprio dolore: “Sara troppo difficile sopravvivere alla tua mancanza. È un logorio continuo non vederti ascoltando il silenzio che mi aleggia attorno. Non riuscirò mai a capire mentre mille domande senza risposta si rincorrono nella mente. Ti ho amato e ti amo troppo. Sangu miu ci vuole tanto coraggio per lasciarti andare ed io quel coraggio non lo avrò mai.. Non ti dirò mai addio, tu resterai nel mio cuore”.