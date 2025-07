Poggia la sedia al balcone e il pannello della ringhiera cede: Francesco Carone muore dopo la caduta da 4 metri

Francesco Carona, 55 anni, è morto dopo essere caduto da un’altezza di 4 metri. L’uomo si trovava sul balcone del suo appartamento e la sedia sulla quale era seduto poggiava al pannello in plexiglass della ringhiera. La lastra ha ceduto, trascinando con sé il 55enne poi deceduto in ospedale.

L'attimo prima era seduto sulla sedia in plastica appoggiata al pannello in plexiglass del suo balcone, l'attimo dopo si trovava sull'asfalto dopo una caduta da 4 metri di altezza. Francesco Carona, 55 anni, è precipitato dal balcone del suo appartamento nella serata di domenica 13 luglio in modo del tutto inaspettato: la lastra sulla quale poggiava la schiena ha infatti ceduto, lasciandolo cadere nel vuoto per diversi metri. La ringhiera del balcone è rimasta intatta, mentre il pannello rotto ha trascinato in pochi attimi con sé anche l'ignaro 55enne, poi ricoverato in ospedale.

L'uomo è morto nell'ospedale Perrino di Brindisi dopo una breve agonia. Le sue condizioni erano apparse disperate fin dai primi attimi.

Secondo quanto ricostruito, Carone si stava godendo l'aria fresca della sera sul suo balcone intorno alle 21. Aveva deciso di sedere su una sedia in plastica il cui schienale poggiava al pannello in plexiglass della ringhiera. In pochi attimi, la lastra ha ceduto, portando con sé la sedia e il 55enne. I residenti del complesso di palazzine che affaccia sul cortile di via Latiano hanno allertato i soccorsi, ma le ferite di Carone erano troppo gravi ed è morto poco tempo dopo.

Sul luogo della tragedia si sono recati i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana per delineate le dinamiche dei fatti. Dai rilievi è emerso che la ringhiera è rimasta integra, mentre il pannello e la sedia sono precipitate insieme al 55enne deceduto.

Non vi sono altre piste, dunque, se non quella del tragico incidente avvenuto nella tranquilla serata domenicale di luglio. L'uomo si sarebbe appoggiato al plexiglass, forse già rotto, e in poco tempo sarebbe precipitato nel vuoto. Una caduta di oltre 4 metri che per il 55enne è stata fatale: troppo gravi, infatti, le ferite riportate.