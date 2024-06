video suggerito

Bimbo di 8 anni precipita in un pozzo in provincia di Siracusa, soccorritori in azione tentano di salvarlo Un bambino è caduto in un pozzo a Palazzolo Acreide (Siracusa) per cause in via di accertamento. Come confermano fonti a Fanpage.it, le operazioni di soccorso sono in corso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attimi di apprensione in provincia di Siracusa, dove un bambino di 8 anni è caduto in un pozzo. È successo nelle campagne di Falabia, a Palazzolo Acreide. Come confermano fonti a Fanpage.it, il piccolo per circostanze ancora da accertare è precipitato in un pozzo.

Ci sarebbe anche una donna che sarebbe scesa nello stesso pozzo per verificare che il bimbo fosse lì e per tentare di salvarlo, che però è già stata recuperata.

Sul posto i vigili del fuoco impegnati nel tentativo di soccorrere il minore. L'elicottero "Drago 148" è appena decollato dall'aeroporto Catania Fontanarossa.

In aggiornamento.