Bimbo di 4 anni esce di casa mentre mamma fa la doccia a Bondeno: voleva andare a prendere la merenda A Bondeno, in provincia di Ferrara, un bimbo di 4 anni è uscito di casa mentre la mamma era sotto la doccia, diretto al supermercato per la merenda. Una donna lo ha notato e ha chiamato i carabinieri, che lo hanno riportato a casa sano e salvo, tra lo spavento della madre.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Una serata di apparente tranquillità si è trasformata in un incubo per una giovane madre di Bondeno, in provincia di Ferrara. Sabato 5 luglio, in una calda sera d’estate, la donna aveva approfittato di un momento di calma per concedersi una doccia, mentre il figlio di quattro anni si trovava in casa. Al termine, non sentendolo più e non ricevendo alcuna risposta ai suoi richiami, è scattato l’allarme: la casa era silenziosa e il bambino sembrava sparito nel nulla.

Dopo una rapida ispezione degli ambienti domestici, la madre ha realizzato che il piccolo si era allontanato. La finestra del piano terra risultava aperta: proprio da lì, secondo la ricostruzione successiva dei carabinieri, il bambino avrebbe scavalcato per uscire di casa. Un gesto impulsivo e pericoloso, dettato forse dalla curiosità o dalla voglia di raggiungere un luogo per lui familiare: il supermercato poco distante, dove i genitori sono soliti comprargli la merenda.

Nel frattempo, a pochi metri di distanza, una seconda giovane madre, residente in zona e moglie di un carabiniere, ha notato una scena insolita: un bambino piccolo che camminava da solo lungo la strada, apparentemente tranquillo ma senza alcun adulto accanto. L'istinto materno ha fatto il resto. Insospettita, la donna si è avvicinata, ha fermato il bambino e ha immediatamente contattato le forze dell’ordine.

I carabinieri sono arrivati sul posto in pochi minuti. Dopo aver verificato l’identità del piccolo e ricostruito l'accaduto, lo hanno riaccompagnato a casa, dove la madre, comprensibilmente sconvolta, ha potuto finalmente riabbracciarlo. L’episodio, fortunatamente a lieto fine, si è concluso nel giro di breve tempo grazie alla prontezza della passante e al tempestivo intervento delle autorità.