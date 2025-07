video suggerito

Bimbo di 2 anni trovato in fondo alla piscina dai genitori a Lazise: accertata la morte celebrale Accertata la morte celebrale per il bimbo di due anni caduto in piscina la sera di sabato 28 giugno di una delle villette del complesso 'Residenza Costa del Sole' di Pacengo, frazione di Lazise, in provincia di Verona.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

I medici hanno accertato la morte celebrale per il bimbo di due anni caduto in piscina la sera di sabato 28 giugno di una delle villette del complesso ‘Residenza Costa del Sole' di Pacengo, frazione di Lazise, in provincia di Verona. I soccorritori giunti il posto avevano già diagnosticato una sindrome da annegamento. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, l’allarme è scattato attorno alle 22 quando i genitori hanno trovato il figlio sott’acqua: era già in stato di incoscienza. Mentre attendevano i sanitari hanno provato in tutti i modi di rianimarlo.

Tre giorni dopo i fatti la Commissione ospedaliera dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona ha accertato la morte cerebrale del bambino. I sanitari del 118 sul posto erano riusciti a rianimarlo ed era stato trasportato d'urgenza in ospedale: è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica, le sue condizioni infatti erano risultate subito gravissime. Nel tardo pomeriggio di oggi primo luglio, dopo le sei ore previste di osservazione dall'accertamento della morte cerebrale, sono stati informati i genitori.

Sul posto della tragedia si erano precipitati anche i carabinieri, che sono ancora al lavoro per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.