Bimbo caduto nel pozzo, il sindaco a Fanpage: "Una educatrice si è subito calata per provare a salvarlo" Il bambino di dieci anni stava partecipando a un campo estivo nelle campagne di Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa. Purtroppo non ce l'ha fatta: il suo corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Il sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo: "In un momento così triste posso solo dire che la macchina dei soccorsi è stata tempestiva".

A cura di Luisa Santangelo

Forse una vecchia copertura che ha ceduto. Sarebbe questa la causa, secondo il racconto di chi era sul posto, della caduta e della successiva morte, di un bambino di dieci anni all'interno di un pozzo in contrada Falabia, nelle campagne di Palazzolo Acreide (in provincia di Siracusa).

"Il pozzo era chiuso – afferma il sindaco palazzolese, Salvatore Gallo, raggiunto al telefono da Fanpage.it – Ma sembra che il bimbo sia salito sul coperchio e che quello abbia ceduto".

Il racconto del sindaco a Fanpage.it

Il primo cittadino è arrivato nelle campagne della sua città appena ha saputo. Il fatto si è verificato intorno a ora di pranzo. "C'era un grest organizzato dall'Anffas", spiega Gallo. L'Anffas è l'Associazione nazionale di famiglie e persone con disabilità intellettive. Il bambino, che secondo il racconto del sindaco non aveva disabilità, era regolarmente iscritto al campo estivo. "Era un bel progetto sperimentale – prosegue il sindaco – In cui bimbi normodotati lavoravano insieme a bambini con disabilità. In tutto, erano circa una ventina".

Leggi anche Morto il bimbo di 10 anni precipitato in un pozzo in provincia di Siracusa

Stava andando tutto bene. Le immagini del posto mostrano le altalene, i giochi. Poi quella caduta nel pozzo profondo 15 metri, pieno d'acqua fino a metà. "Una educatrice si è immediatamente calata nel pozzo, per tentare di aiutare, mentre si aspettavano i soccorsi. Ma deve essersi fatta male anche lei, quando l'hanno estratta era ferita".

Un'educatrice si è calata nel pozzo per salvarlo

La donna, classe 1970, è stata affidata alle cure del 118. Dopo di lei, intorno alle 15.30, i sommozzatori dei vigili del fuoco sono riusciti a recuperare il corpo senza vita del bambino. Gli accertamenti sul cadavere chiariranno le cause del decesso, ma la prima ipotesi è che sia annegato. Nel frattempo, la procura di Siracusa ha aperto un'indagine per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti. L'area è stata sottoposta a sequestro.

"È un bambino palazzolese", conferma il sindaco Gallo. Sul posto, i genitori hanno assistito ai tentativi di salvataggio e alle operazioni di soccorso. "In un momento così triste posso solo dire che la macchina dei soccorsi è stata tempestiva. Nonostante i fatti siano avvenuti in una zona di campagna, tutti sono arrivati nel giro di pochissimo tempo, incluso il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco". Nessuno, però, è riuscito a evitare la tragedia.