Omicidio Paganelli, cosa succede oggi: prima udienza preliminare dopo richiesta rinvio a giudizio per Dassilva Si tiene oggi la prima udienza preliminare dopo la richiesta di rinvio a giudizio per Louis Dassilva, il 34enne accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. All'uomo viene contestato l'omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione, di aver approfittato della minorata difesa, dei motivi futili e della crudeltà.

A cura di Gabriella Mazzeo

Pierina Paganelli e Louis Dassilva

Si tiene oggi la prima udienza preliminare dopo la richiesta di rinvio a giudizio per Louis Dassilva, l'uomo accusato di aver ucciso Pierina Paganelli nell'ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino a Rimini. Nella giornata odierna si terrà la prima udienza preliminare che deciderà sull'eventuale processo per il vicino di casa di Paganelli, ex amante della nuora dell'anziana, Manuela Bianchi, che ha rinunciato a costituirsi parte civile nel processo.

La nuora di Paganelli è indagata a sua volta per favoreggiamento ed è ritenuta parte offesa nel procedimento per omicidio. La donna avrebbe avuto la possibilità di costituirsi parte civile, avendo così diritto a un risarcimento in caso di condanna dell'imputato, che dal carcere ha sempre continuato a dichiararsi innocente.

Louis Dassilva

Dassilva è reduce da uno sciopero della fame in cella che lo ha costretto in ospedale dove, a detta della moglie Valeria Bartolucci, si è mostrato abbattuto e scoraggiato.

Le indagini si sono chiuse il 12 maggio e il pm Daniele Paci ha firmato la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio volontario aggravato dai motivi abbietti e dalla crudeltà dell'aver commesso il fatto in orario notturno, approfittando di condizioni di tempo, luogo e personali tali da ostacolare la difesa. Contestata anche la premeditazione.

Nella giornata di sabato 21 giugno si è tenuta l'udienza per la perizia fonica chiesta dalla difesa di Dassilva per il caso Paganelli. Ammesso anche il quesito inerente al pomeriggio del 3 ottobre, giorno del delitto, quando Loris Bianchi scese due volte nel seminterrato di via del Ciclamino. La perizia servirà ad attribuire i rumori registrati da alcune telecamere della zona ad eventuali persone nei paraggi.

I legali di Dassilva hanno chiesto di attenzionare le registrazioni legate al pomeriggio del 3 ottobre, alla sera e alla notte tra il 3 e il 4. Il team difensivo intende capire se da parte del killer vi siano stati eventuali sopralluoghi sul luogo del delitto.