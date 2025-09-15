Pierina Paganelli, inizia processo a Louis Dassilva per l’omicidio: Manuela Bianchi potrebbe essere cruciale

Inizia oggi, lunedì 15 settembre, il processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa nell’ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino a Rimini. Unico imputato è Louis Dassilva, vicino 34enne della vittima. La difesa di Dassilva ha presentato un elenco di 145 testimoni tra i quali figura anche Manuela Bianchi, nuora di Paganelli ed ex amante dell’imputato, e il fratello Loris.

Pierina Paganelli

Inizia oggi, lunedì 15 settembre, il processo per la morte di Pierina Paganelli, la 78enne ammazzata con 29 coltellate nel garage del condominio di via del Ciclamino a Rimini il 3 ottobre 2023. Per la sua morte è indagato Louis Dassilva, unico imputato in custodia cautelare in carcere da oltre un anno. Il 34enne ex amante della nuora di Paganelli, Manuela Bianchi, dovrà rispondere di omicidio con le aggravanti della premeditazione, crudeltà, motivi abbietti e minorata difesa della vittima.

Il movente dell'omicidio secondo la Procura

Alla base del delitto, secondo il pm, vi sarebbe la paura di Dassilva che Paganelli scoprisse la relazione extraconiugale che lui intratteneva da tempo con Manuela Bianchi. Quest'ultima è indagata in un procedimento parallelo per favoreggiamento personale di Dassilva e dichiarazioni false. In un primo momento, infatti, la donna aveva detto agli investigatori di aver trovato lei per prima il corpo di Paganelli nei pressi della porta tagliafuoco del garage di via del Ciclamino. Secondo il suo racconto iniziale, dopo aver visto il cadavere riverso sul pavimento avrebbe allertato i vicini, chiedendo anche l'intervento di Dassilva.

In un nuovo interrogatorio del marzo 2025, Bianchi ha ritrattato quella parte del racconto, rivelando invece di essere scesa in garage la mattina del 4 ottobre e di aver saputo proprio da Dassilva della presenza di un cadavere. L'uomo, stando alla versione di Bianchi, le avrebbe detto come comportarsi e chi allertare.

I fratelli Loris e Manuela Bianchi nella lista dei testimoni della difesa di Dassilva

Secondo la difesa di Dassilva, la sua testimonianza acquisita in incidente probatorio si sarebbe basata su "atti incompleti" e per questo, in occasione del processo, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi hanno chiesto che Bianchi sia nuovamente sentita in qualità di testimone insieme al fratello Loris.

Nella lista della difesa figurano altri 143 nomi, mentre la Procura ne ha indicati 124. Parallelamente al processo partito proprio questa mattina, vi è la ricostruzione in incidente probatorio di un audio registrato da una telecamera di sorveglianza del garage: secondo i legali di Dassilva, infatti, sarebbero stati captati soltanto suoni indecifrabili e non, come sostiene invece la Procura, il dialogo che Manuela Bianchi sostiene di aver avuto con Dassilva la mattina del ritrovamento del cadavere. Saranno analizzate anche le eventuali voci registrate tra le 21.45 e le 23.15 della sera dell'omicidio, quando dall'audio si udirebbe la parola "calma" rivolta a Pierina poco prima delle coltellate.