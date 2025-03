video suggerito

Omicidio Pierina Paganelli, la nuora Manuela Bianchi indagata per favoreggiamento: è sotto interrogatorio Nuova svolta nel caso dell'omicidio di Pierina Paganelli. Come appreso da Fanpage.it, Manuela Bianchi, la nuora dell'anziana, è formalmente indagata per favoreggiamento e attualmente sotto interrogatorio. La 78enne venne trovata morta nell'ottobre 2023 nel garage del condominio dove abitava, a Rimini.

A cura di Eleonora Panseri

Manuela Bianchi e Pierina Paganelli

Nuova svolta nel caso dell‘omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne trovata morta nell'ottobre 2023 nel garage del condominio dove abitava, a Rimini, in via del Ciclamino.

Come appreso da Fanpage.it, Manuela Bianchi, la nuora dell'anziana, è formalmente indagata per favoreggiamento e attualmente sotto interrogatorio. Fino a oggi l'unico indagato, accusato di essere l'assassino della 78enne, era stato Louis Dassilva, vicino di casa della vittima e amante di Bianchi, in carcere dal luglio 2024. Non si conoscono al momento ulteriori dettagli.

Questa mattina alle 9.25 Manuela Bianchi è entrata nella palazzo di Giustizia di Rimini, accompagnata dal proprio avvocato Nunzia Barzan, dal consulente criminalista Davide Barzan e ‘scortata’ dagli agenti della squadra mobile, per essere ascoltata come persona informata sui fatti. La donna ha risposto ad alcune domande circa la mattina del ritrovamento del cadavere.

Poco dopo pare sia arrivata l'ufficialità dell'iscrizione nel registro degli indagati e l‘interrogatorio è ripreso. Ieri, tramite il consulente Barzan, contattato da Fanpage.it, la nuora di Paganelli si era detta “serena e disponibile a rispondere a tutte le domande che mi verranno rivolte dal pubblico ministero e dagli organi inquirenti”.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, che da più di un anno stanno indagando sulla vicenda, il movente dell'omicidio sarebbe passionale e da ricercare nella relazione intrattenuta da Dassilva e Bianchi (sposata con il figlio della vittima, Giuliano Saponi), come sostengono la Procura e il pm Daniele Paci, che coordina le indagini. Nello specifico, l'azione di Dassilva rileverebbe "un movente fomentato da rancori personali".

Chi indaga, infatti, riterrebbe "inverosimili" sia la pista di un ignoto proveniente dall'esterno del condominio, che quella del possibile collegamento tra l'omicidio e l'incidente in cui era stato coinvolto Saponi, avvenuto alcuni mesi prima del delitto.