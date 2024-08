video suggerito

Figlio di Pierina investito, chiesta archiviazione indagine: così l'incidente preparò contesto dell'omicidio È stata chiesta l'archiviazione dell'indagine sull'incidente che ha coinvolto Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli uccisa nell'ottobre dello scorso anno. L'uomo fu travolto da un veicolo di grosse dimensioni e ridotto in fin di vita, ma le indagini non hanno potuto indicare agli inquirenti il responsabile dell'investimento. Secondo chi indaga, l'avvenimento del 7 maggio 2023 ha aperto la strada al delitto di Paganelli avvenuto 5 mesi dopo.

A cura di Gabriella Mazzeo

È stata chiesta l'archiviazione per l'indagine sull'incidente del quale è rimasto vittima Giuliano Saponi, figlio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa nel suo condominio di via del Ciclamino nell'ottobre dello scorso anno. Ci sono alcune risposte, ma anche tanti punti oscuri che non permettono di arrivare a una conclusione. Quello dell'incidente resta però il primo mistero avvolto attorno all'omicidio di Paganelli, per il quale è ora in carcere il vicino di casa e amante della nuora, Louis Dassilva, L'uomo, in attesa dell'udienza del Riesame in agenda per il 9 settembre, è accusato di aver inferto all'anziana 29 coltellate per amore di Manuela Bianchi, moglie proprio di Giuliano Saponi. La donna, stando a quanto emerso dalle indagini, stava attraversando un periodo di crisi con il marito.

Crisi che non era migliorata neppure dopo il 7 maggio 2023, giorno in cui Saponi viene investito e quasi ucciso da un veicolo di grosse dimensioni che non si ferma per soccorrerlo. Il figlio di Pierina, che allora era ancora viva, è stato ricoverato in gravi condizioni, quasi in fin di vita. Da allora, l'uomo ha trascorso diversi mesi in coma in ospedale e poi, incredibilmente, è riuscito a fare ritorno a casa dopo la lunga convalescenza. Secondo gli inquirenti, l'incidente avrebbe dato il via a una serie di sospetti in ambito familiare, dissapori, conseguenze e dinamiche che hanno poi preparato il contesto per l'omicidio di Pierina Paganelli.

Nonostante la convinzione degli inquirenti, però, la Procura ha richiesto di mettere la parola "fine" all'inchiesta sull'incidente stradale. Un anno e più di sforzi investigativi della Polstrada non hanno portato all'individuazione certa di chi, la mattina del 7 maggio, ha travolto Saponi con un veicolo di grosse dimensioni. L'uomo non ha potuto fornire informazioni su quanto accaduto: non ricorda nulla, infatti, dell'incidente e non ha potuto descrivere neppure il veicolo che lo ha travolto fuggendo poi via a tutta velocità.

Secondo gli inquirenti, chiunque abbia cercato di uccidere Saponi ha imboccato una stradicciola secondaria di campagna per sfuggire agli occhi delle telecamere di sorveglianza. Nonostante i controlli sui veicoli transitati per via Coriano quella mattina in orari compatibili col sinistro, la visione minuziosa delle riprese di tre sistemi di videosorveglianza e il setaccio dei tabulati telefonici, gli inquirenti non sono riusciti a tracciare una pista investigativa supportata da elementi di prova.

Gli avvocati di Saponi, i legali Marco e Monica Lunedei, non hanno intenzione di opporsi all'archiviazione.“Non riteniamo di dover procedere in questo senso vedendo la mastodontica inchiesta portata avanti dalla Procura – hanno sottolineato -. Prendiamo atto che non è stato possibile risalire al responsabile. Sappiamo che Giuliano è stato investito da un veicolo ed è esclusa l’aggressione”.