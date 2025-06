video suggerito

Pierina Paganelli, Manuela Bianchi non si costituisce parte civile nel procedimento: cosa succede adesso Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, ha reso noto, tramite i suoi legali, che non si costituirà parte civile nel procedimento penale che vede indagato, proprio per l'omicidio della 78enne, Louis Dassilvia: le motivazioni.

A cura di Ida Artiaco

Pierina Paganelli e Manuela Bianchi.

Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, l'anziana uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nel garage di via del comprensorio di via del Ciclamino a Rimini, ha reso noto, tramite i suoi legali, in vista della prima udienza preliminare attesa per la giornata di lunedì 23 giugno, che non si costituirà parte civile nel procedimento penale che vede imputato, proprio per l'omicidio della 78enne, Louis Dassilvia.

"La Sig.ra Manuela Bianchi, pur profondamente legata alla persona offesa e animata da un sincero e tuttora vivo affetto nei confronti della vittima, ha deciso – per esclusivi motivi personali e familiari – di non costituirsi parte civile nel presente procedimento penale. Tale determinazione è maturata nel segno della riservatezza e del rispetto dovuto alla memoria e alla dignità della defunta suocera, e rappresenta l’espressione di una precisa volontà di non tradurre il vincolo affettivo in una forma di rivendicazione giudiziaria. La scelta di non procedere alla costituzione di parte civile mira, altresì, a evitare qualsiasi possibile strumentalizzazione, mediatica o processuale, della posizione personale della Sig.ra Bianchi e del rapporto intimo e familiare che la legava alla vittima", si legge in una nota diffusa dall'avvocato Nunzia Barzan e dal consulente di parte Davide Barzan.

La nuora di Pierina Paganelli, indagata a propria volta per favoreggiamento e ritenuta parte offesa nel procedimento per omicidio, avrebbe avuto la possibilità di costituzione di parte civile aprendosi alla possibilità di ottenere un risarcimento in caso di futura condanna per l’imputato, come spiega Il Resto del Carlino.

Intanto, il gip di Rimini ha assegnato oggi gli incarichi a consulenti e periti per i rumori registrati dalla telecamera garage di Via Del Ciclamino. Verranno analizzate sia la sera del 3 che la mattina del 4 ottobre 2023. Il giudice ha disposto anche un accertamento fonico sui movimenti compiuti da Loris Bianchi, fratello di Manuela, il 3 di ottobre tra la rampa e il garage del complesso. L’udienza per la discussione di questi parametri sarà il 7 novembre