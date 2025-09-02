Le voci e i rumori delle coltellate a Pierina Paganelli in un audio: “Dassilva fiducioso, emergerà sua innocenza”

Pierina Paganelli

"Louis Dassilva è fiducioso che dall'incidente probatorio sulle registrazioni del garage di via del Ciclamino emergano elementi che aiutino a provare la sua innocenza". A parlare a Fanpage.it è Riario Fabbri, l'avvocato che difende il 34enne in carcere per l'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto nell'ottobre del 2023. La prima udienza dopo il rinvio a giudizio è stata fissata per il 15 settembre e Dassilva è accusato di omicidio volontario e aggravato da premeditazione, motivi abbietti e crudeltà.

Il 7 novembre, invece, vi sarà l'udienza inerente agli accertamenti effettuati sull'audio registrato dal garage di via del Ciclamino a Rimini dove in data 4 ottobre fu rinvenuto il cadavere senza vita di Paganelli. "È stata fatta una raccolta di suoni registrati dalla telecamera del vicino. La cam ha captato i rumori dell'apertura e della chiusura delle basculanti e della porta tagliafuoco, oltre che suoni che possono accertare la veridicità, ad esempio, delle dichiarazioni fornite in incidente probatorio da Manuela Bianchi – ha sottolineato il legale -. Le verifiche serviranno a capire quali sono stati i movimenti nel sotterraneo la notte dell'omicidio e la mattina del ritrovamento del corpo".

"Questo è un incidente probatorio chiesto dalla difesa – ha continuato Fabbri -. Lo abbiamo voluto perché secondo noi fornirà indicazioni utili. Per noi era assolutamente necessario assumere questa prova. Louis è fiducioso che emergeranno elementi che possano aiutare a provare la sua innocenza".

I periti nominati dal giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini si sono ritrovati lì dove la telecamera di uno dei box condominiali ha registrato i rumori prodotti dalle 29 coltellate sferrate alla 78enne.

Secondo il consulente della squadra mobile, la telecamera avrebbe anche registrato alcune voci e la parola "calma" pronunciata da qualcuno prima delle coltellate. Sulla perizia fonica, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi che assistono Dassilva hanno chiesto e ottenuto l'incidente probatorio.