Le voci e i rumori delle coltellate a Pierina Paganelli in un audio: “Dassilva fiducioso, emergerà sua innocenza”

L’udienza sull’analisi dell’audio registrato dalla telecamera del garage di via del Ciclamino si terrà il 7 novembre. L’audio, secondo l’avvocato Riario Fabbri che difende Louis Dassilva, potrebbe fornire elementi importanti sulla notte dell’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto nell’ottobre 2023.
A cura di Gabriella Mazzeo
"Louis Dassilva è fiducioso che dall'incidente probatorio sulle registrazioni del garage di via del Ciclamino emergano elementi che aiutino a provare la sua innocenza". A parlare a Fanpage.it è Riario Fabbri, l'avvocato che difende il 34enne in carcere per l'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto nell'ottobre del 2023. La prima udienza dopo il rinvio a giudizio è stata fissata per il 15 settembre e Dassilva è accusato di omicidio volontario e aggravato da premeditazione, motivi abbietti e crudeltà.

Il 7 novembre, invece, vi sarà l'udienza inerente agli accertamenti effettuati sull'audio registrato dal garage di via del Ciclamino a Rimini dove in data 4 ottobre fu rinvenuto il cadavere senza vita di Paganelli. "È stata fatta una raccolta di suoni registrati dalla telecamera del vicino. La cam ha captato i rumori dell'apertura e della chiusura delle basculanti e della porta tagliafuoco, oltre che suoni che possono accertare la veridicità, ad esempio, delle dichiarazioni fornite in incidente probatorio da Manuela Bianchi – ha sottolineato il legale -. Le verifiche serviranno a capire quali sono stati i movimenti nel sotterraneo la notte dell'omicidio e la mattina del ritrovamento del corpo".

"Questo è un incidente probatorio chiesto dalla difesa – ha continuato Fabbri -. Lo abbiamo voluto perché secondo noi fornirà indicazioni utili. Per noi era assolutamente necessario assumere questa prova. Louis è fiducioso che emergeranno elementi che possano aiutare a provare la sua innocenza".

Pierina Paganelli, al via l'incidente probatorio: esaminati rumori, urla e voci registrati durante l'omicidio

I periti nominati dal giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini si sono ritrovati lì dove la telecamera di uno dei box condominiali ha registrato i rumori prodotti dalle 29 coltellate sferrate alla 78enne.

Secondo il consulente della squadra mobile, la telecamera avrebbe anche registrato alcune voci e la parola "calma" pronunciata da qualcuno prima delle coltellate. Sulla perizia fonica, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi che assistono Dassilva hanno chiesto e ottenuto l'incidente probatorio.

