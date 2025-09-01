Pierina Paganelli, al via l’incidente probatorio: esaminati rumori, urla e voci registrati durante l’omicidio

Al via l’incidente probatorio sull’audio registrato durante l’omicidio di Pierina Paganelli, uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage della sua casa a Rimini. La registrazione sarà esaminata dai periti nominati dal gip che si ritroveranno nel luogo dove una telecamera registrò alcuni rumori durante il delitto: le coltellate, le urla della vittima e suoni che, secondo l’accusa, sarebbero voci.

Al via questa sera le analisi sull'audio registrato durante l'omicidio di Pierina Paganelli, la 78enne uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage della sua casa di via del Ciclamino, a Rimini.

La registrazione sarà esaminata a partire dalle 19.30 di oggi, lunedì 1° settembre, i periti nominati dal giudice per le indagini preliminari Vinicio Cantarini si ritroveranno nello stesso luogo dove la telecamera di uno dei box condominiali registrò i rumori prodotti dalle 29 coltellate sferrate contro l'anziana.

Mentre la 78enne veniva aggredita, la telecamera del condomino aveva registrato anche le urla di dolore della vittima ma anche altri suoni.

Unico indagato per l'omicidio di Paganelli, dopo questi lunghi mesi di indagini, resta Louis Dassilva, in carcere dal 16 luglio 2024. Secondo la Procura, il 35enne avrebbe ucciso la donna per motivi sentimentali.

Dassilva infatti intratteneva una relazione extraconiugale con la nuora della 78enne, Manuela Bianchi, che Paganelli potrebbe aver scoperto, mettendo a rischio la clandestinità e gli equilibri familiari.

L’omicidio sarebbe stato quindi pianificato e messo in atto con estrema violenza, in un contesto in cui Dassilva avrebbe avuto facile accesso ai luoghi frequentati dalla vittima, essendo lui un vicino di casa della 78enne. Il delitto è avvenuto in pochi attimi e senza alcuna possibilità di difesa per la vitta.

Secondo il consulente della squadra mobile, nell'audio si sentirebbero delle voci e la parola "calma" pronunciata da qualcuno prima delle coltellate. Una voce che sarebbe compatibile con quella di Dassilva.

Sulla perizia fonica, gli avvocati difensori, Riario Fabbri e Andrea Guidi, hanno chiesto ed ottenuto l'incidente probatorio che inizierà oggi. Secondo i difensori nell'audio vi sarebbero solo suoni "non decifrabili".

Il gip nell'incarico che sarà conferito lunedì ha però ristretto il campo di indagine in maniera temporale. Saranno quindi analizzati i rumori e le eventuali voci tra le 21.45 e le 23.15 della sera dell'omicidio e dalle 7.50 alle 8.30 della mattina del ritrovamento.

La mattina del 4 ottobre del 2023 riveste un'importanza fondamentale nel fascicolo d'indagine perché la nuora Manuela Bianchi il 4 marzo ha raccontato agli inquirenti di aver incontrato in garage Louis, l'uomo che poi gli avrebbe dato anche le istruzioni su come comportarsi.

Il gip ha ammesso anche il quesito presentato dalla difesa di analizzare il filmato della telecamere della farmacia che riprende il fratello della nuora, Loris Bianchi, mentre scende due volte nel seminterrato di via del Ciclamino.

Il 14 luglio scorso Dassilva è stato rinviato a giudizio: il 35enne è accusato di omicidio volontario, aggravato dai motivi abbietti, dalla crudeltà, dall'aver commesso il fatto in orario notturno e approfittando delle condizioni di tempo, di luogo e di persona, tali da ostacolare la privata difesa, e dalla premeditazione. Rischia l'ergastolo.

L'uomo comparirà in Corte d'Assise per la prima udienza il 15 settembre 2025.