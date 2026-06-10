Dassilva assolto per l’omicidio Paganelli, Bruzzone: “Bianchi ha mentito, mi aspettavo invio atti in Procura”

La criminologa Roberta Bruzzone in diretta su Fanpage.it sostiene che l’assoluzione di Louis Dassilva per l’omicidio di Pierina Paganelli implichi la non credibilità di Manuela Bianchi: “C’è stato almeno un anno e mezzo in cui ha dato dichiarazioni opposte”.

La criminologa Roberta Bruzzone con la giornalista Giorgia Venturini

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"Dopo l'assoluzione di Dassilva mi aspettavo l'invio degli atti in Procura per Manuela Bianchi. Per arrivare all'assoluzione il passaggio inevitabile è ritenere non credibili le dichiarazioni di Bianchi". Lo ha detto la criminologa Roberta Bruzzone, consulente della difesa di Louis Dassilva, intervistata dai giornalisti di Fanpage.it Giorgia Venturini e Fabrizio Capecelatro durante la diretta dedicata al processo per l'omicidio di Pierina Paganelli.

Alle 2.20 della scorsa notte, dopo ben 16 ore di Camera di consiglio, è arrivato il verdetto della Corte d'Assise di Rimini che ha assolto l'imputato. Le motivazioni della sentenza saranno presentate nelle prossime settimane, ma intanto Bruzzone segnala che durante le indagini le dichiarazioni rese da Bianchi – ex amante di Dassilva e nuora della vittima – ebbero un peso specifico importante. Nell'ottobre 2023 fu proprio Bianchi a trovare il corpo della suocera nel garage del condominio di via del Ciclamino, a Rimini. Inizialmente la donna confermò l'estraneità di Dassilva, ma successivamente ritrattò collocandolo proprio sulla scena del delitto.

Alla seguito della lettura della sentenza di assoluzione, Bianchi ha dichiarato di "avere sempre detto la verità e raccontato i fatti con sincerità". Affermazioni su cui però Bruzzone davanti alle camere di Fanpage.it si mostra in disaccordo: "Che lei abbia detto sempre la verità mi sembra una dichiarazione un po' forte. C'è stato almeno un anno e mezzo in cui ha dato dichiarazioni opposte rispetto a quelle rese durante l'interrogatorio e nell'incidente probatorio. Sicuramente ha mentito, è indiscutibile. Ora tocca capire quando. Per noi è stato dopo, quando cioè ha collocato Dassilva sulla scena. Ma queste dichiarazioni contrastanti sono agli atti".

Il rischio è che venga aperto nei confronti di Bianchi un fascicolo per la falsa testimonianza resa, circostanza davanti alla quale la criminologa è possibilista: "Con l'assoluzione mi aspettavo l'invio degli atti in Procura. Al momento però non è ancora accaduto, o almeno non ne abbiamo evidenza. Dalle motivazione capiremo meglio, ma secondo me le sue dichiarazioni avranno uno spazio non indifferente".

Per Bruzzone, se Dassilva è stato assolto significa che Bianchi è stata ritenuta non credibile, e questo farebbe cadere le accusa di falsa testimonianza in capo all'amica Romina Sebastiani. Sebastiani aveva dichiarato che Bianchi le aveva confidato di aver mentito quando aveva detto che Dassilva si trovava nel seminterrato del condominio a ridosso del delitto. "Mi aspetterei a stretto giro un'archiviazione. A questo punto mi pare evidente che per la corte Sebastiani non ha reso una testimonianza falsa".

Louis Dassilva, 35enne senegalese, è stato assolto dall'accusa di avere ucciso Pierina Paganelli "per non aver commesso il fatto". La Procura aveva chiesto per l'imputato l'ergastolo e ha già fatto sapere che presenterà appello. Nel frattempo però l'uomo è stato scarcerato.