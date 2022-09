Kate Middleton incontra la Marina: l’incontro formale con l’equipaggio è in blu navy Kate Middleton è la madrina di una corazzata della Marina militare britannica. Ha incontrato l’equipaggio con un perfetto look navy bianco-blu.

A cura di Giusy Dente

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Proseguono gli impegni ufficiale di Kate Middleton, dopo il periodo di lutto che ha fatto seguito alla morte di Elisabetta II e ai suoi funerali. Per lei si apre un nuovo capitolo importante: quello in qualità di principessa del Galles, il nuovo titolo reale che ha acquisito con la morte della regina e l'ascesa al trono di re Carlo III. Dopo aver visitato la stazione della scialuppa di salvataggio RNLI Holyhead ad Anglesey (nel nord-ovest del Galles) è stata la volta di un incontro coi membri dell'equipaggio dell'HMS Glasgow al Castello di Windsor.

Il nuovo ruolo di Kate Middleton

Con la morte della regina Elisabetta tante cose sono cambiate, all'interno della royal family. Camilla è la nuova regina consorte, in quanto moglie del neo re Carlo III. Quest'ultimo ha nominato William e Kate principe e principessa del Galles, un titolo particolarmente importante che era stato a lui assegnato nel 1952, poco dopo l'ascesa al trono della madre. Camilla non è mai stata principessa del Galles, titolo appartenuto a lady Diana ed ereditato solo oggi da Kate Middleton.

Ora che è principessa, per lei ci sono delle novità: nuove responsabilità, nuove regole, nuovi impegni. È la moglie dell'erede al trono: William è infatti il prossimo, nella successione reale. Probabilmente la coppia avrà un ruolo centrale nel "sostituire" re Carlo quando non potrà presenziare ad alcuni eventi e non è escluso un ancora maggiore coinvolgimento in cause umanitarie.

Kate Middleton in blu navy

Nel 2021 William ha annunciato la nomina di sua moglie Kate Middleton a madrina di una corazzata della Marina militare britannica. Alla principessa spetta quindi il compito di rapportarsi col personale e con l'equipaggio della nave, partecipando agli eventi più importanti della Royal Navy. Il 29 settembre la principessa ha incontrato i membri dell'equipaggio dell'HMS Glasgow al Castello di Windsor.

in foto: body Holland Cooper

Per l'occasione ha scelto un look molto formale, ma semplice, firmato Alexander McQueen: giacca monopetto con revers a lancia e spalle leggermente rialzate e un paio di pantaloni a sigaretta, tutto in blu navy. La principessa è solita avere nel guardaroba capi di diversi colori e difatti questo completo lo possiede anche in bianco e rosa.

in foto: collana Astley Clarke

Ha abbinato al completo un body bianco di Holland Cooper (anche questo riciclato): costa 199 euro. Ha completato l'outfit con delle décolleté blu. Immancabili i gioielli, sempre semplici e di classe: gli orecchini Ocean Tide Milky Quartz di Patrick Mavros, la collana Round Stilla Lapislazzuli con pietra blu di Astley Clarke (costa 190 euro) e il prezioso anello di fidanzamento con zaffiro, da cui non si separa mai.