Margot Robbie, prima tailleur poi vestito: il segreto dei 2 look (ispirati a una Barbie speciale) Margot Robbie è Barbie anche fuori dal set. A Seoul ripropone il look “trasformabile” di Barbie Day To Night: il tailleur formale diventa abito sparkling.

A cura di Giusy Dente

Margot Robbie in Versace

La data da segnare sul calendario è il 21 luglio, quando debutterà nelle sale italiane il film Barbie con Margot Robbie nei panni della bambola più famosa di tutti i tempi (e Ryan Gosling in quelli di Ken). L'attrice è alle prese con un tour promozionale che sta toccando tutto il mondo. Nelle varie tappe, la 33enne si sta divertendo a proporre dei look creati appositamente per lei prendendo come spunto proprio alcune Barbie di successo. Dopo l'abitino a righe black&white (quello della prima Barbie) sfoggiato a Sydney, ha puntato sulla creazione di una Maison italiana, con cui ha incantato il pubblico di Seoul durante la premiere del film.

Margot Robbie in total pink

È Barbiemania! L'uscita del film con Margot Robbie e Ryan Gosling ha preso il sopravvento anche sulla moda, condizionando le passerelle e i trend. Ne è nata la cosiddetta estetica Barbiecore, che affonda le radici proprio nell'universo tradizionalmente rosa e fucsia collegato, nell'immaginario collettivo, alla bambola. Sono proprio questi i colori del momento, che hanno conquistato davvero tutti, dalle celebrity durante gli eventi di gala fino alle royals durante uscite pubbliche o occasioni speciali.

Margot Robbie in Versace

Ovviamente sono queste le nuance dominanti anche nel film in uscita. Basti pensare che è stato fatto un tale uso di vernice rosa sul set, per ricostruire gli ambienti, da esaurire le scorte e mettere in crisi la distribuzione mondiale! Tanto rosa anche per Ryan Gosling nel film, a cui infatti si deve il trend dei colori pastello. Il mood del momento, nella moda maschile, è proprio all'insegna della Ken-ergy.

Margot Robbie in Versace

Margot Robbie come Barbie

E proprio all'insegna del total pink era il romantico e incantevole look sfoggiato da Margot Robbie alla premiere del film Barbie che si è tenuta a Seoul. L'attrice per l'occasione ha puntato su un outfit inconfondibile, certamente caro ai fan di vecchia data della bambola. Si tratta infatti di un look creato appositamente per lei avendo come modello una famosa Barbie. Era Barbie Day to Nigt, messa sul mercato nel 1985.

Margot Robbie in Versace

La sua particolarità era l'essere una Barbie doppia, con due look in uno! C'era il look da giorno da donna in carriera, un tailleur rosa da perfetta manager composto da giacca avvitata con dettagli bianchi, gonna midi, foulard, sottogiacca scintillante, borsa, cappellino, décolleté e valigetta. Togliendo la giacca e risvoltando la gonna si otteneva invece un look sparkling perfetto per una serata di gala: un abito con gonna di tulle, corpetto glitterato e sandali.

Barbie Day To Night

Difatti a Seoul, Margot Robbie ha indossato entrambi i look: il tailleur rosa brillante (identico in tutto e per tutto all'originale, dettagli compresi) e l'abitino. Entrambi sono stati realizzati da una Maison italiana: Versace. Difatti sulle bretelline del top si nota il logo della Casa di moda, la famosa Medusa. Lo stylist di questo e degli altri look del tour promozionale è Andrew Mukamal, che lavora con star del calibro di Billie Eilish, Carey Mulligan e Zöe Kravitz.