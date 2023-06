Non solo Barbie: Ryan Gosling lancia la “tendenza Ken” tra completi pastello e t-shirt rosa Ryan Gosling si è calato (letteralmente) nei panni di Ken per il film in uscita su Barbie. Quest’estate la moda si ispira alla sua “Ken-energy” con capi eleganti e rilassati.

A cura di Beatrice Manca

Che l'universo rosa di Barbie abbia conquistato la moda ormai è un fatto acclarato: complice il film in uscita di Greta Gerwig, non c'è star (Kate Middleton inclusa) che non si sia lasciata sedurre dalla tendenza Barbiecore. La stessa Margot Robbie, che nel film interpreta la bambola Mattel, si diverte a citare i vestitini iconici di Barbie. Ma vogliamo parlare dei look coloratissimi di Ryan Gosling? L'attore che interpreta Ken sul red carpet dà una lezione di stile tra t-shirt manifesto, giacche rosa, completi in colori pastello e accenti retrò. Più che una tendenza, un mood: è il momento della Ken-ergy!

Che cos'è la Ken-ergy di Ryan Gosling

Mancano poche settimane all'uscita del film Barbie nelle sale (in Italia arriva il 21 luglio) e la curiosità è alle stelle. Come sarà la casa di Barbie? Come sarà la casa di Barbie? Quale dilemma deve affrontare la bambola? Nella rilettura della regista Greta Gerwig, però, è molto interessante capire il ruolo di Ken. Se Barbie può essere tutto, Ken …è solo Ken.

In qualche modo, il mondo di Barbie è una grande utopia femminista: è lei ad avere la casa perfetta, l'auto e una carriera spaziale che l'ha portata sulla luna, in sala operatoria, alla Casa Bianca e a surfare tra le onde. Ken è semplicemente il suo fidanzato: un riflesso, un'appendice. Sul grande schermo lo interpreta l'attore Ryan Gosling, che ha detto alla stampa di aver "dubitato della sua Ken-ergy": fino a quel momento, ha spiegato, conosceva Ken solo dall'esterno, mentre ora si è calato (letteralmente) nei suoi panni.

Ryan Gosling omaggia Ken sul red carpet

Il press tour del film è iniziato e sta regalando dei look da antologia. Se il guardaroba di Margot Robbie attinge a piene mani dalle bambole Mattel, Ryan Gosling ha dato il via alla tendenza "Ken" (o Ken-ergy, per dirla con le sue parole) sfoggiando abiti che strizzano l'occhio all'universo colorato di Barbie, ma con un taglio sartoriale, contemporaneo e molto cool.

Alla prima di Barbie a Toronto, per esempio, ha indossato un completo celeste polvere firmato Gucci, completato da una camicia rosa e da mocassini abbinati. Qualche settimana prima, a Londra, aveva catturato l'attenzione dei fotografi con giacca rosa e pantaloni lilla (sempre Gucci) alla prima del film The Gray Man.

I look, curati dallo stylist Mark Avery, lanciano la tendenza Ken-core che dominerà la moda maschile ancora a lungo: colori morbidi abbinati a tagli eleganti, pezzi classici mixati sapientemente con qualche accento pop, come la t-shirt con la scritta fucsia "diretto da Greta Gerwig" abbinata a un bomber rosa di Acne Studios. A giudicare dalle passerelle, il trend è qui per restare. Se molte ragazze da piccole sognavano di vestirsi come Barbie (e ora hanno intere collezioni su misura) scommettiamo che la prossima vorremo tutti imitare lo stile rilassato di Ken?