Margot Robbie indossa l’abito di Barbie a grandezza naturale: i segreti del vestito a pois Manca meno di un mese all’uscita di Barbie nei cinema e l’attrice Margot Robbie è partita per il press tour: a vestirla, stavolta, è una casa italiana.

A cura di Beatrice Manca

Segnate questa data sul calendario: il 20 luglio arriva nelle sale italiane Barbie, il film di Greta Gerwig sulla bambola più amata (e parodiata) al mondo. Dopo averci fatto entrare nella Dreamhouse, la casa di Barbie tutta rosa, l'attrice protagonista Margot Robbie ha dato il via al press tour di presentazione con outfit che sembra davvero uscito dal guardaroba della Mattel. E in effetti lo è, ma con un tocco Made in Italy!

Il look personalizzato di Margot Robbie

Se amate il trend Barbiecore, che sta dipingendo di fucsia i feed social delle star, non potete perdervi neanche uno dei look per il press tour del film . La protagonista Margot Robbie infatti ha messo a punto un guardaroba che cita, in tutto e per tutto, quello della bambola. Per la conferenza stampa di Los Angeles l'attrice ha indossato un abito cut out con scollatura all'americana caratterizzato da una stampa a pois bianchi su fondo fucsia. Si tratta di una creazione di Valentino fatta su misura per Margot Robbie.

Margot Robbie in custom Valentino

Per completare l'outfit, Margot Robbie ha scelto una tracolla gialla di Valentino e un paio di scarpe bianche Manolo Blahnik bianche. Ha poi pettinato i capelli in morbide onde e indossato un bracciale di perle Assael. Insieme a lei c'era il coprotagonista Ryan Gosling, un perfetto Ken con cardigan crema e canottiera bianca.

Ryan Gosling e Margot Robbie in Valentino

A chi si ispira il look di Margot Robbie

Il look è stato curato dallo stylist Andrew Mukamal e si ispira a uno degli outfit originali della bambola: Pierpaolo Piccioli ha unito un design vintage della casa di moda italiana alla fantasia accesa di un abitino della linea "Barbie Pink and Fabulous" del 2015. L'abito originale citato da Piccioli era color bronzo, con la gonna più lunga: Piccioli ha ripreso i colori della Barbie e ha persino citato gli accessori alla lettera! Il dettaglio speciale è l'etichetta che recita "Margot per Barbie". Tenete gli occhi aperti: i look di questo press tour sono già da collezione!