Margot Robbie in abitino a righe bianco e nero: reinventa l’iconico look della prima Barbie Non è passato inosservato l’ultimo look di Margot Robbie a un evento stampa: ha proposto la sua versione dell’iconico costume da bagno della prima Barbie.

Giusy Dente

È Barbie mania. C'è grande fermento, per l'uscita del film dedicato alla bambola più famosa di tutti i tempi. Il live-action è diretto da Greta Gerwig con Margot Robbie protagonista (e Ryan Gosling nei panni di Ken). L'evento è diventato molto di più, di qualcosa inerente il solo settore "cinematografico". Ne è nato un vero e proprio fashion trend. Da settimane, infatti, spopola l'estetica Barbiecore, che prende ispirazione proprio dal colore dominante nell'armadio dell'iconica bambola: il rosa. È la nuance più sfoggiata da celebrity, amatissima anche negli ambienti royal (da Kate Middleton a Letizia Ortiz). E ovviamente, la stessa Margot Robbie da settimane sfoggia outfit a tema: si è calata nei panni di Barbie, non solo sul set.

L'universo rosa di Barbie

Il film Barbie è un tripudio di rosa confetto, fucsia e colori fluo. Sin dalla diffusione delle prime immagini dal set, è apparso chiaro il rispetto di quell'estetica pink che caratterizza l'universo dell'iconica bambola nata in casa Mattel. E non riguarda solo i costumi (opera della costumista premio Oscar Jacqueline Durran). Anche la Dreamhouse di Barbie pensata dalla scenografa Sarah Greenwood e dall'arredatrice Katie Spencer è ovviamente tutta rosa: un'enorme casa uguale a quella con cui giocano le bambine di tutto il mondo ogni giorno. Basti pensare che il film ha richiesto così tanta vernice rosa da esaurirne tutte le scorte e mettere in crisi la distribuzione mondiale! I look di Margot Robbie fuori dal set non sono da meno. Un esempio su tutti: il mini dress rosa con pois bianchi firmato Valentino, indossato alla conferenza stampa di Los Angeles, disegnato appositamente per lei da Pierpaolo Piccioli.

Margot Robbie in custom Hervé Léger, occhiali Jacques Marie Mage

Perché Margot Robbie indossa l'abito a righe bianco e nero

A un evento stampa a Sydney, Margot Robbie ha stupito con un look che ai più ha sicuramente aperto un cassettino della memoria, come si suol dire. Si tratta di un outfit curato dallo stylist Andrew Mukamal. L'attrice ha sfoggiato un mini dress con scollatura a cuore, a righe bianche e nere, firmato da Hervé Léger. Il riferimento è a una delle Barbie più iconiche del mondo Mattel, una delle più famose perché la prima: The Original del 1959.

Bozzetto della creazione firmata Hervé Léger

Era una bambola con un costumino intero a righe black and white (disegnato dalla stilista Mattel Charlotte Johnson) abbinato a occhiali da sole con montatura bianca e saldali open toe neri. Anche in questi dettagli Margot Robbie è stata molto precisa, proponendo accessori identici: stesse mules scure e occhiali da diva con montatura bianca, firmati Jacques Marie Mage. Uguale anche l'acconciatura, una coda di cavallo con capelli ondulati. Insomma, l'attrice ha sfoggiato la versione modernizzata e dell'iconico costume da bagno. Una perfetta Barbie della vita reale.