Emily Ratajkowski al Vanity Fair Oscar Party indossa l’abito che si stacca dal corpo

A cura di Giusy Dente

Emily Ratajkowski in Jacquemus

Terminata la cerimonia di consegna degli Oscar 2024, gli ospiti si sono spostati al tradizionale appuntamento che segue la premiazione: il party organizzato da Vanity Fair. Qui si ritrovano attori, registi, celebrity provenienti da ogni parte del mondo, per fare festa e per sfoggiare i loro look migliori. Da anni, è ospite fissa dell'evento la modella Emily Ratajkowski. Stavolta, ha indossato uno dei suoi look più audaci.

Il nude look di Emily Ratajkowski

L'anno scorso al Vanity Fair Oscar Party per la famosa modella era stata la volta di un nude look semitrasparente; anche nel 2022 aveva scelto un outfit con intimo in vista. Stavolta non si è smentita, confermando la sua predilezione per mise audaci e intriganti. In realtà, questo è stato il filo conduttore delle scelte di stile del party, dove tanti ospiti hanno puntato sugli abiti nudi, dalla pancia in mostra di Vanessa Hudgens che ha così annunciato la gravidanza al vestito-scultura di Emily Ratajkowski.

Quest'anno, la top model americana si è affidata a Jacquemus. Si tratta, nello specifico, di un capo della collezione Primavera-Estate 2024 presentata nel sud della Francia a gennaio, una celebrazione del bianco e del total white tra tulle e taffetà, veli e strascichi. In passerella, l'abito era completato proprio da un velo, in stile sposa (ma non convenzionale), che Emily Ratajkowski ha invece tolto. Il vestito asimmetrico ha un design unico: rivela il side boob e lascia la schiena completamente nuda.

La vera particolarità è il corpetto strapless strutturato, leggermente inclinato verso sinistra: una sorta di scultura che sembra staccarsi dal corpo, per poi sfumare verso il basso in una gonna più morbida e fluida completata da un sottile velo trasparente. Perfetta la scelta di rinunciare a ogni tipo di accessorio, dando così massima rilevanza all'effetto unico del vestito, col corpo che emerge dal corpetto.