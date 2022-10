Emily Ratajkowski con l’abito a rete: al primo party post separazione lascia l’intimo di raso in vista Emily Ratajkowski è di nuovo single dopo la separazione dal marito Sebastian. Ieri sera ha partecipato alla serata newyorkese organizzata per i 50 anni di W Magazine e ha lasciato libero spazio alla sensualità con un abito a rete che ha rivelato l’intimo di raso.

A cura di Valeria Paglionico

Emily Ratajkowski sta vivendo un momento molto particolare della sua vita: di recente ha annunciato la separazione da Sebastian Bear-McClard, l'ex marito da cui ha avuto anche il primo figlio Sly. La rottura sarebbe arrivata in seguito ai tradimenti di lui, anche se la modella non ha né confermato, né smentito la notizia. La cosa certa è che sta cominciando a godersi la ritrovata libertà da single, facendo parlare di lei sia per il coming-out che per il presunto avvicinamento a Brad Pitt. Che le notizie siano vere o false, non importa, la cosa sicura è che nelle ultime ore ha osato in fatto di sensualità alla festa organizzata a New York per il 50esimo anniversario di W Magazine.

L'abito nudo di Emily Ratajkowski

Ieri sera Lexus e Shun Lee hanno organizzato a New York una maxi festa per il 50esimo anniversario di W Magazine, una delle riviste di moda più lette al mondo. Tra gli ospiti speciali c'erano innumerevoli star, anche se ad attirare le attenzioni dei media è stata soprattutto Emily Ratajkowski, che per la prima volta dopo la separazione dal marito è stata avvistata a un evento mondano tanto in vista. Per l'occasione non ha esitato a rivelare la sua innata sensualità, osando con un outfit che non poteva passare inosservato. La top ha indossato un abito a rete scuro completamente traforato, un modello lungo fino ai piedi, con le maniche lunghe e a effetto nudo.

Emily Ratajkowski con l’abito a rete

Emily Ratajkowski segue il trend dell'intimo a vista

Le trasparenze audaci hanno lasciato in vista l'intimo di raso come impone il trend del momento. La modella ha infatti coordinato reggiseno a triangolo e tanga micro e sgambati, entrambi in rosa cipria, così da rendere ancora più "nudo" l'effetto finale. Ha poi abbinato i sandali col tacco a spillo neri alla pochette, mentre per quanto riguarda il beauty look ha osato con qualcosa di nuovo. Ha optato per una piega ondulata e voluminosa che ricorda gli anni '80, mentre per quanto riguarda il make-up ha scelto un audace e appariscente ombretto sui toni del rosso. Insomma, Emily si sta godendo la sua nuova vita da single senza rinunciare alla sensualità che da sempre la contraddistingue.