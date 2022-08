Brad Pitt ed Emily Ratajkowski, attenti a quei due: nuova coppia vip all’orizzonte Secondo i siti internazionali, Emily Ratajkowski e Brad Pitt si starebbero frequentando. Lui, 58 anni, lei 31, ma la differenza d’età a Hollywood non ha mai rappresentato un ostacolo.

Attenzione: c'è una nuova coppia all'orizzonte del gossip hollywoodiano. Secondo i siti internazionali, Emily Ratajkowski e Brad Pitt si starebbero frequentando. Lui, 58 anni, lei 31, ma la differenza d'età a Hollywood non ha mai rappresentato un ostacolo. Viene però da chiedersi quando i due hanno trovato tempo per frequentarsi di recente, dato i grandi impegni di entrambi. Brad Pitt è sempre in giro per il mondo per promuovere il suo ultimo film, Bullet Train, lei è stata vista di recente a New York, per la première di Crimes of the Future, il film di David Cronenberg.

Le storie d'amore precedenti

Emily Ratajkowski e Brad Pitt vengono da storie importanti. Emily Ratajkowski ha sposato l'attore Sebastian Bear-McClard nel 2018, dal quale ha avuto un figlio nel 2021, Sylvester Apollo. Di recente è stato annunciata la loro separazione e forse per questo che trova fondo l'ipotesi di una liason con Brad Pitt. L'attore di "Troy" e "Seven" è ufficialmente single dal 2016, da quando si è separato da Angelina Jolie.

I guai di Brad Pitt con Angelina Jolie

Intanto, contrariamente a quanto si possa pensare, la guerra di nervi tra Brad Pitt e Angelina Jolie è entrata in una nuova fase. Angelina Jolie ha avviato una causa contro l'Fbi incentrata sul mancato arresto di Brad Pitt, a seguito di una denuncia presentata dall'attrice ai danni dell'ex compagno. Angelina Jolie aveva fatto sapere che a quel tempo il marito aveva aggredito verbalmente e fisicamente sia lei che i suoi figli, tutte dichiarazioni rilasciate a un agente federale. Aveva fatto sapere che Brad Pitt aveva atteggiamenti folli, prendeva a pugni il soffitto, gridava "Stai rovinando questa famiglia".

A questo episodio, poi, se ne sono aggiunti degli altri, molto traumatici, con la Jolie che si è ferita a un gomito per proteggere uno dei suoi figli, aggredito dopo che Pitt avrebbe versato della birra addosso. Da questo momento, la Jolie ha deciso di chiedere il divorzio.