Emily Ratajkowski fa coming out come bisex, il gossip insiste sul flirt con Brad Pitt La top model ha pubblicato su TikTok un video che lascia spazio a ben pochi dubbi lasciando intendere di identificarsi come persona bisessuale. Succede poco tempo dopo la notizia del divorzio dal marito e nel bel mezzo del presunto affaire amoroso con Brad Pitt.

A cura di Giulia Turco

Emily Ratajkowski fa coming out sui social e rivela di essere bisessuale. La supermodella, attrice in Gone Girl, ha recentemente pubblicato un video sul suo profilo Tik Tok sul quale è molto attiva, lasciando intendere piuttosto a chiare lettere di essere bisex. La notizia arriva appena un mese dopo la richiesta di divorzio dal marito Sebastian Bear-McClard e nel bel mezzo delle voci che la vorrebbero immischiata in un affaire amoroso con Brad Pitt.

L’annuncio di Emily Ratajkowski su Tik Tok

La 31enne, mamma single dopo la separazione da Sebastian Bear-McClard, ha pubblicato su TikTok un video che sembra lasciare ben pochi spazi a dubbi. Nella clip una ragazza chiede alle persone che si identificano come bisessuali si mostrare se possiedono “un divano di velluto verde”. La top model quindi si inquadra e mostra di essere distesa proprio sul divano di velluto verde del suo appartamento newyorkese. Il video ha fatto il pieno di commenti. “Congratulazioni per il tuo coming out!”, le scrivono i fan. “Oh mio Dio, ma questo è un post di coming out”, commentano altri. Da tempo, la top model si dichiara paladina del gender fluid. Da qui la scelta di non imporre un sesso specifico al figlio Sylvester nato a marzo 2021.

Il presunto flirt con Brad Pitt dopo il divorzio da Sebastian Bear-McClard

Ciò accade nel pieno di un vortice di gossip sulla vita sentimentale dell’ex modella. Appena un mese prima, stando a quanto racconta People, Ratajkowski avrebbe consegnato le carte per il divorzio alla Corte Suprema della contra di New York. Le voci sulla rottura dal marito hanno iniziato a diventare insistenti anche sulla stampa internazionale dalla fine dell’estate. Si è parlato di presunti tradimenti da parte del produttore Bear-McClard, dal quale la modella ha avuto un figlio nel marzo 2021.

Più di recente PageSix ha parlato di un avvicinamento per la star delle passerelle a Brad Pitt. “Sono stati visti insieme un paio di volte”, ha raccontato una fonte al magazine. “Lui le ha chiesto di uscire e lei ha detto di sì. Ha sempre pensato che fosse carino, in fondo non aveva nulla da perdere”.