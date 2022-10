Emily Ratajkowski bacia il dj Orazio Rispo per strada, smontato così il flirt con Brad Pitt Emily Ratajkowski è stata paparazzata con un uomo per le strade di New York, passeggiano, si baciano, poi raggiungono un ristorante in moto: dopo il presunto flirt con Brad Pitt, la top model starebbe frequentando Orazio Rispo, noto dj.



Emily Ratajkowski e Orazio Rispo a destra (foto Getty 2014)

Dopo aver fatto coming out sui social rivelando di essere bisessuale, Emily Ratajkowski conosciuta anche come Emrata è stata paparazzata nelle ultime ore con un uomo, mentre si baciano. I paparazzi del Daily Mail hanno beccato la top model impegnata in una serata romantica con un affascinante uomo con i capelli grigi. Cadrebbero così i rumors riguardo una presunta love story con Brad Pitt, il divo di Hollywood che la modella avrebbe iniziato a frequentare la scorsa estate, come raccontato dai tabloid inglesi.

Le foto di Emily Ratajkowski mentre bacia un uomo

Emily Ratajkowski è stata paparazzata con un uomo negli ultimi giorni. Il Daily Mail ha reso pubbliche le foto che la ritraggono sorridente con un uomo con i capelli grigi. Passeggiano insieme prima di scambiarsi un passionale bacio, poi trascorrono la serata in un ristorante all'aperto a New York raggiunto a bordo di una motocicletta. Dopo la richiesta di divorzio da Sebastian Bear McClard, padre di suo figlio Sylvester Apollo, che l'avrebbe tradita, la top model è tornata a sorridere, "mi sto godendo la libertà, non devo preoccuparmi di come vengo vista" disse a Variety. Qualcuno però potrebbe farle battere nuovamente il cuore.

L'uomo misterioso che bacia Emrata sarebbe Orazio Rispo

È il sito Whopsee a rivelare l'identità dell'uomo misterioso che starebbe frequentando Emily Ratajkowski già da diverse settimane: il suo nome è Orazio Rispo, si legge, un dj nato e cresciuto a New York. Avrebbe origini italiane, visto il suo cognome: sarebbe infatti il cugino di uno stilista italiano, Giuliano Calza. Nella famiglia di Alegria Comunity, etichetta discografica e galleria d'arte che presenta artisti e produttori musicali, c'è anche il suo nome ed è lì che abbiamo scoperto qualche info in più su lui. Oltre a lavorare con la consolle da 20 anni, possiede e gestisce anche un negozio noto di Brooklyn, Halcyon Record Shop. Il suo motto è "Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle", tradotto "Sii gentile, perché tutti quelli che incontri stanno combattendo una dura battaglia", scritto anche nella descrizione del suo profilo Instagram.

