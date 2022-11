Totti e il messaggio ad Antonella Fiordelisi, l’amico Alex Nuccetelli: “Non la conosce neanche” Alex Nuccetelli, caro amico di Francesco Totti, ha fatto chiarezza sul presunto messaggio che il Pupone avrebbe scritto sui social ad Antonella Fiordelisi: “Mi ha detto ‘io manco la conoscevo, manco sapevo della sua esistenza’”.

A cura di Elisabetta Murina

Francesco Totti ha rotto il silenzio sul presunto messaggio messaggio mandato ad Antonella Fiordelisi. Qualche giorno fa a concorrente del grande fratello vip aveva lanciato lo scoop dicendo di essere stata contatta dal Pupone quando la storia con Ilary Blasi era già finita. Ma stando a quanto ha riferito Alex Nuccetelli, caro amico del Capitano che ha avuto modo di parlare con lui, la situazione sarebbe totalmente diversa.

Alex Nuccetelli fa chiarezza su Totti-Fiordelisi

Contattato da Biccy, è Alex Nuccetelli a fare da portavoce al pensiero di Francesco Totti riguardo al presunto messaggio che avrebbe mandato ad Antonella Fiordelisi sui social. "Totti in questo momento è un elemento vulnerabile e non merita questi gossip"– spiega Nuccetelli- "Lo conosco bene, da 20 anni e non mi direbbe mai bugie. Quando ho sentito Antonella al GF Vip ho pensato che potesse essere vero quello che diceva, ma non è affatto così. Lui a me non direbbe mai bugie".

Il Capitano ha poi raccontato ad Alex Nuccetelli di non sapere nemmeno chi sia la schermitrice e che di certo non l'ha contattata:

Lui ieri mi ha proprio detto ‘Ale mi devi credere, io manco la conoscevo, manco sapevo della sua esistenza’. Allora mi dà fastidio vedere persone che non possono difendersi. Non lo trovo carino, educato ed elegante. Ma anche se fosse accaduto il fatto sarebbe stato poco bello.

"Mi ha scritto Totti", lo scoop di Antonella Fiordelisi

Durante una tranquilla serata nella casa, Antonella Fiordelisi ha raccontato di essere stata contatta da Francesco Totti. La regia ha poi subito censurato la scena e la concorrente si è coperta la bocca con le mani, quasi pentendosi di quanto appena detto. La sua rivelazione però non è di certo passata inosservata sui social e nemmeno agli occhi di Alfonso Signorini. Il conduttore del GF Vip, nel corso della puntata del 31 ottobre, ha cercato di indagare la questione: "In che senso ti ha scritto Totti? Quando?". Antonella, dopo un sorriso, ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti: