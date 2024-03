Perché l’abito a pois di Jennifer Lawrence agli Oscar ha richiesto 1.500 ore di lavorazione Jennifer Lawrence era tra gli ospiti degli Oscar 2024, sul cui red carpet ha sfilato con un meraviglioso look a pois: ecco perché il vestito ha richiesto 1.500 ore di lavoro per essere realizzato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Questa notte in diretta dal Dolby Theater di Los Angeles sono andati in scena gli Oscar 2024, evento attesissimo nel mondo del cinema che in questa 96esima edizione ha visto il trionfo del film Oppenheimer. Al di là dei grandi nomi che si sono aggiudicati gli ambiti Academy Awards, ad attirare le attenzioni dei media sono state le numerose star che hanno sfilato sul red carpet, sfidandosi a colpi di stile tra cristalli e tacchi alti. Se da un lato in molte hanno puntato sull'eleganza senza tempo, da Emma Stone in verde menta a Margot Robbie in total black, Jennifer Lawrence si è distinta per originalità con il suo abito a pois. La cosa che in pochi sanno è che il look è unico e personalizzato, tanto da aver richiesto giorni e giorni di lavoro per essere portato a termine.

Il polka dress di Jennifer Lawrence agli Oscar 2024

Jennifer Lawrence è tornata agli Oscar e lo ha fatto con un look che non poteva passare inosservato. Per lei niente paillettes e niente nero, ha preferito l'esuberanza di un'adorabile stampa a pois. Si è affidata a Dior, Maison che l'ha vestita quasi sempre durante gli eventi importanti della sua carriera, sfoggiando uno dei capi della collezione Haute Couture firmata da Maria Grazia Chiuri per la Primavera/Estate 2024.

Jennifer Lawrence in Dior Haute Couture

Si tratta di un maxi dress a fondo nero decorato all-over con dei pallini bianchi, un modello con la scollatura strapless e una lunga gonna a ruota che ha abbinato a una stola coordinata portata sulle spalle. Per completare il tutto ha poi scelto dei gioielli di cristalli Swarovski e un paio di tacchi alti di Manolo Blahnik.

Dior Haute Couture Primavera/Estate 2024

Come è nato l'abito a pois di Jennifer Lawrence

Per quale motivo Jennifer ha scelto proprio questo look? Come lei stessa ha dichiarato in alcune interviste rilasciate agli Oscar 2024, per lei i pois sono "classici e chic" ed è per questo si è innamorata dell'abito fin dalla prima volta che lo visto in passerella durante la Paris Fashion Week dedicata all'Alta Moda.

Jennifer Lawrence con gioielli Swarovski

Sebbene a primo impatto il capo possa sembrare abbastanza basic, in realtà ha richiesto ben 1.500 ore di lavoro per essere portato a termine dai sarti dell'atelier Dior. La seta moiré artigianale è infatti un tessuto che va trattato con una tecnica molto particolare: prima di essere cuciti e assemblati tra loro, i diversi strati vanno bagnati e pressati sotto calore per produrre l'iconico effetto increspato. Il risultato è stato incredibile e di certo aggiungerà un ulteriore tocco sofisticato all'esperienza agli Oscar dell'attrice.

Jennifer Lawrence agli Oscar 2024