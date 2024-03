La Zona d’interesse è il miglior film straniero agli Oscar 2024: delusione per Io Capitano di Garrone è il film che è stato premiato agli Oscar 2024 come miglior film straniero. Nel cast protagonisti ….Tra i candidati alla vittoria anche il film italiano di Matteo Garrone, ovvero Io Capitano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

194 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Premi Oscar 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Zona d'interesse ha vinto la statuetta come miglior film straniero, risultando tra i vincitori degli Oscar 2024. Tra i protagonisti del film gli attori Christian Friedel e Sandra Hüller. Le pellicola diretta da Jonathan Glazer è risultata vincitrice, superando gli altri titoli come Perfect Days, La Società della neve, La sala professori e Io Capitano, unico film italiano in concorso diretto da Matteo Garrone. La zona d'interesse racconta la vita della famiglia Höss nella Polonia degli anni '40. Una famiglia che vive in una bella casa elegante realizzata nelle immediate adiacenze del campo di concentramento di Auschwitz di cui Rudolf Hössè il comandante.

La trama del film La zona d'interesse

Perfect Days, ultimo film di Wim Wenders, racconta la vita di un ex manager che si è spogliato della sua ricchezza, sebbene questo particolare non si veda platealmente nel film, procurandosi da vivere pulendo i bagni pubblici di Tokyo. Un lavoro umile, che rientra in una routine scandita da abitudini precise e in cui la valenza delle piccole cose diventa pregna di significato.

Io Capitano, è l'epopea raccontata da Matteo Garrone con protagonisti due ragazzi migranti che cercano di arrivare in Europa in un tortuoso viaggio dall'Africa. Un racconto che, purtroppo, non è solo finzione, è tratto da una storia vera, e descrive perfettamente quello che molti giovani vivono nella speranza di assicurarsi un futuro migliore.

Leggi anche Dove vedere i film candidati agli Oscar 2024

La società della neve film di Juan Antonio Bayona, è ispirato al disastro aereo delle Ande avvenuto 1972. Un aereo militare dell'aeronautica uruguaiana, noleggiato per portare una squadra di rugby in Cile, inaspettatamente si schianta contro un ghiacciaio, nelle Ande. 45 erano i passeggeri a bordo e di questi, solo 27 sopravvissero all'incidente, per resistere alle condizioni saranno costretti ad adottare delle misure estreme e, infatti, saranno in 16 a salvarsi ed è dai loro racconti che è nato il libro a cui il film si è ispirato.

La sala professori il film presentato alla Berlinale in anteprima mondiale, racconta delle indagini portate avanti da una docente di una scuola media tedesca, dopo che uno dei suoi allievi è stato accusato di furto. L'insegnante prova a sradicare alcuni comportamenti adottati dai suoi colleghi, che favoriscono il proliferare di pregiudizi. Ma sono proprio i professori stessi a non potersi professare onesti e questo meccanismo porterà ad un effetto domino che, però, non è salvifico come sembra.

La zona d'interesse film di Jonathan Glazer, trasposizione cinematografica del libro di Martin Amis. Il comandante del campo di concentramento di Auschwitz, sua moglie Hedwig, i loro cinque figli e altri personaggi vivono i loro giorni in quella che è conosciuta come l'area di interesse, di almeno 25 miglia attorno al campo, lontani dall'orrore che si consuma ogni giorno dietro quel muro che li separa.

Il discorso del regista Jonathan Glazer alla premiazione

NEl ritirare il premio, il regista Jonathan Glazer ha dedicato il suo discorso a quanto sta accadendo a Gaza: "Il mio film mostra a cosa può portare questa disumanizzazione, un film fatto per il presente. Siamo qui come uomini che rifiutano che rifiutano che il loro essere ebrei e l'Olocausto vengano deviati da un'occupazione che ha portato al conflitto cosi' tante persone innocenti. Le vittime del 7 ottobre in Israele o degli attacchi in corso a Gaza sono le vittime di questa deumanizzazione. Come possiamo resistere?".

Io Capitano di Garrone tra i candidati

Tra i candidati alla vittoria nella categoria miglior film straniero, c'era anche Io Capitano, diretto da Matteo Garrone. Il film, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, ha conquistato il Leone d'argento per la miglior regia. Il regista ha dichiarato in più occasioni di aver voluto dare voce a chi non ne ha mai avuta: "Mi sono aggrappato alle loro storie, al loro vissuto. Ho cercato di dare voce a chi di solito non ce l'ha. Ringrazio i miei attori per la loro straordinaria interpretazione. Sono riusciti a dare tridimensionalità a quello che avevamo scritto, una grande umanità e spiritualità".