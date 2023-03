Hunter Schafer con una piuma sul seno: è la regina del nude look al party degli Oscar L’attrice di ‘Euphoria’ Hunter Schafer era la più audace al party degli Oscar di Vanity Fair: sfoggia un look ‘micro’ con solo una piuma come top.

A cura di Beatrice Manca

La notte degli Oscar non è fatta solo di alta moda, gioielli da fiaba e grandeur hollywoodiana: il red carpet è noto per le sue trasgressioni e i colpi di scena. Se le star sul tappeto rosso hanno scelto l'eleganza più classica, all'afterparty organizzato da Vanity Fair abbiamo visto i look più glamour, sexy e audaci. Dopo l'abito trasparente di Emily Rataijkowski il premio per l'audacia va a Hunter Schafer: l'attrice di Euphoria ha indossato infatti…una piuma!

Hunter Schafer con il top-piuma al party di Vanity Fair

Classe 1998, Hunter Schafer è un'attrice e modella transgender. Il grande pubblico la conosce per il ruolo di Jules in Euphoria, ma è una veterana del mondo della moda, tanto da sfilare per Prada. L'attrice è stata invitata al party di Vanity Fair, l'evento glamour che chiude la notte degli Oscar, dove ha sfoggiato una gonna color avorio con lo strascico a vita bassa, abbinata a un micro top con una singola piuma all'altezza del seno.

Hunter Schafer in Ann Demeulemeester

Chi ha firmato il nude look di Hunter Schafer

Il look della modella è ridotto ai minimi termini: solo la piuma bianca copre i seni, senza neanche collane o gioielli vistosi, a eccezione di qualche anello. Completano il look scarpe Jimmy Choo bianche con pleateau. Il nude look ha fatto la storia degli Oscar (a partire da Cher, che negli anni '70 celebrava il corpo con creazioni spettacolari e all'avanguardia) ma Hunter Schafer lo ha reinterpretato in una versione più poetica e libera. L'abito scelto è stato disegnato dallo stilista Ludovic de Saint Sernin per il brand Ann Demeulemeester nella collezione di debutto direttore creativo, la Primavera/Estate 2023. Buona la prima (da Oscar!)