Cara Delevingne, il riscatto dopo il buio: agli Oscar è una diva col maxi fiocco sulla spalla Dopo un periodo buio in cui ha messo a repentaglio la propria vita a causa delle droghe, Cara Delevingne è tornata. Gli Oscar segnano la sua rinascita.

Cara Delevingne in Elie Saab Couture

Cara Delevingne è stata assente per molto tempo dagli eventi mondani. La modella e attrice britannica ha smesso di calcare i red carpet e di frequentare le feste e si è concentrata su se stessa, sulla sua rinascita. L'ha raccontata a Vogue (di cui è cover star sul numero di marzo), ammettendo di aver trascorso gli ultimi quattro mesi a disintossicarsi dalle sostanze stupefacenti di cui era diventata dipendente. "Sapevo che se avessi continuato a percorrere quella strada sarei morta" ha ammesso al magazine. Tutti ricorderanno le immagini diffuse dai paparazzi lo scorso settembre. La 30enne era apparsa irriconoscibile e i fan si erano preoccupati moltissimo per le sue condizioni: vagava apparentemente in stato confusionale e scalza all'aeroporto di Los Angeles, con un aspetto disordinato e visibilmente in difficoltà, barcollando. Il red carpet (anzi tappeto color champagne quest'anno) degli Oscar 2023 segna ufficialmente il suo ritorno glamour in grande stile.

Il look da diva di Cara Delevingne

Per la serata di gala, Cara Delevingne si è affidata allo styling di Rob Zangardi e Mariel Haenn, la stessa coppia che ha anche curato il suo look per i SAG Awards 2023 a febbraio. Ha scelto un look rosso scarlatto firmato Elie Saab Couture: la creazione appartiene alla collezione Autunno/Inverno 2021. L'abito da sera strapless con corpetto arricciato è impreziosito sulla spalla destra da un maxi fiocco, mentre l'ampia e voluminosa gonna è resa sensuale da uno spacco vertiginoso che scopre la gamba.

Cara Delevingne in Elie Saab Couture

Ha aggiunto al look sandali in raso con plateau e tacco alto di Stuart Weitzman, dando un tocco di luce con gli scintillanti gioielli firmati Bulgari: girocollo, orecchini e bracciale della linea Serpenti, la più iconica e preziosa della Maison. Lo chignon, intramontabile acconciatura elegante e sofisticata, ha contribuito a renderla la diva del red carpet.

Cara Delevingne in Del Core

Il look della modella per l'after party

Il Vanity Fair Oscar Party è la tradizionale festa che segue la cerimonia di consegna degli Oscar. Vi partecipano celebrities di ogni settore: cantanti, modelli, musicisti, attori. Si tratta ovviamente di un evento glamour e di gala dove le star fanno a gara di stile. Emily Ratajkowski ha puntato su un sensuale abito effetto nudo color ghiaccio, con seno in vista. Rebel Wilson e Ramona Agruma hanno partecipato all'after party riciclando i loro look da precedenti occasioni mondale, una scelta fatta in nome della sostenibilità: per la coppia è il primo evento da promesse spose, dopo la proposta di matrimonio. A differenza di Cate Blanchett, che ha sfoggiato lo stesso abito alla premiazione e al party, Cara Delevingne invece si è cambiata. Per la seconda parte della serata ha scelto un look etereo firmato da un brand italiano. Ad avvolgerla, come una nuvola, un abito da sera color avorio con strascico, spalle leggermente scoperte, bustier effetto nudo, ampio scollo a V.