Rebel Wilson e Ramona Agruma agli Oscar: red carpet da promesse spose tra trasparenze e paillettes

Rebel Wilson in Jason Wu e Ramona Agruma in Rhea Costa

In un anno tante cose sono cambiate nella vita di Rebel Wilson. L'attrice è tornata al party di Vanity Fair, ma a distanza di appena 12 mesi si può dire che sia tutto radicalmente diverso per lei. La 43enne ha preso parte nuovamente alla tradizionale festa che segue la cerimonia di consegna degli Oscar. Erano presenti celebrities del mondo del cinema, della musica e della moda: Gigi Hadid, Jessica Alba, Christina Aguilera, Cate Blanchett, Emily Ratajkowski con un sensuale abito nude. Rebel Wilson è giunta accompagnata da Ramona Agruma, la donna con cui ha deciso di trascorrere il resto della sua vita.

La storia d'amore tra Rebel Wilson e Ramona Agruma

Rebel Wilson e Ramona Agruma stanno insieme da questa estate. Il coming out dell'attrice australiana (star di commedie di successo come Pitch Perfect, Single ma non troppo, Le amiche della sposa) è arrivato questa estate, nel corso del Pride Month. Poi ha presentato sui social la sua compagna, nota designer nonché fondatrice e proprietaria del brand di moda Lemon Ve Limon. Le due a fine anno sono diventate mamme di una bambina (nata tramite maternità surrogata), che hanno chiamato Royce Lillian Elizabeth. Il mese scorso, poco dopo San Valentino, è arrivata la proposta di matrimonio a Disneyland Paris: la coppia presto convolerà a nozze.

Red carpet di coppia per Rebel Wilson e Ramona Agruma

Al Vanity Fair Oscar Party è stato un tripudio di coppie: Rita Ora e Taika Waititi, Joe Jonas e Sophie Turner, Joe Manganiello e Sofia Vergara. Hanno partecipato all'after party anche Ramona Agruma e Rebel Wilson, insieme all'evento anche lo scorso anno. Per l'occasione, la 43enne ha puntato sull'effetto sparkling: un abito color oro arricciato sul davanti con spacco frontale e ampio scollo a V che lascia le spalle appena appena scoperte. Il vestito è tempestato di paillettes scintillanti.

Si tratta di una creazione firmata Jason Wu ed è un look riciclato: infatti è proprio lo stesso outfit sfoggiato alla notte degli Oscar di qualche anno fa. La 43enne, insomma, ha fatto una scelta sostenibile contro lo spreco, scelta che ha condiviso con la compagna. Anche Ramona Agruma ha riproposto un vecchio outfit: è un abito di Rhea Costa composto da gonna aderente nera a sirena abbinata a corpetto trasparente con maniche ampie a pipistrello, impreziosito da ricami.