Rebel Wilson sposerà la fidanzata Ramona Agruma: quanto vale l’anello della proposta di matrimonio Nel 2022 sono diventate mamme di una bambina, ora Rebel Wilson e Ramona Agruma hanno annunciato il fidanzamento (con anello prezioso) e presto si sposeranno.

A cura di Giusy Dente

Rebel Wilson e Ramona Agruma sono ufficialmente fidanzate e convoleranno presto a nozze. Le due stanno insieme da questa estate, quando l'attrice ha fatto coming out proprio durante il Pride Month e ha presentato sui social la compagna. Poi, a fine anno, sono diventate mamme e hanno accolto in famiglia una bambina nata tramite madre surrogata, la piccola Royce Lillian Elizabeth. Il prossimo passo della coppia è il matrimonio: la proposta è stata fatta a Disneyland, con immancabile anello (un gioiello molto prezioso).

Quanto costa l'anello di Rebel Wilson

"Pensavo di essere alla ricerca di un principe Disney, ma forse quello di cui avevo davvero bisogno per tutto questo tempo era una principessa Disney": con queste parole Rebel Wilson ha annunciato, questa estate, di aver trovato la sua metà. In questi mesi lei e Ramona Agruma sono state inseparabili, al punto da decidere di diventare mamme e accogliere una bimba nelle loro vite. Insomma, hanno progetti seri sul loro futuro, un futuro che comprende anche il matrimonio. L'attrice australiana ha fatto la fatidica proposta di matrimonio alla designer (fondatrice e proprietaria del brand di moda Lemon Ve Limon) non a caso durante una vacanza a Disneyland.

La star di Pitch Perfect si è inginocchiata davanti all'iconico castello rosa di Cenerentola, che ha fatto da sfondo alla romantica proposta, in un tripudio di coriandoli rosa che volteggiavano tutt'intorno. Rebel Wilson ha personalmente disegnato l'anello da regalare alla fidanzata (futura moglie). Per la realizzazione del solitario si è affidata a uno dei brand più famosi e prestigiosi del settore lusso: Tiffany & Co.

Il gioiello ha un valore enorme, secondo quanto riporta Hello Magazine. "L'anello di fidanzamento di Rebel Wilson per Ramona Agruma sembra essere una classica montatura Tiffany & Co. con sei griffe che circondano un diamante a taglio rotondo. L'enorme diamante sembra essere di 3 carati e stimerei il valore a oltre 90 mila euro" ha spiegato Mike Fried, CEO di The Diamond Pro.