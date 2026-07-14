Ida Di Filippo di Casa a Prima Vista si sposerà a Sorrento: la guida di stile per il matrimonio con Pietro

Ida Di Filippo di Casa a Prima Vista sta per sposare il compagno Pietro e sui social ha rivelato dei nuovi dettagli del matrimonio.

Ida Di Filippo sta vivendo un momento d'oro della sua vita: oltre a essere diventata un volto noto della tv grazie a Casa a Prima Vista, dove ricopre il ruolo di agente immobiliare, presto coronerà anche il suo sogno d'amore sposando il compagno Pietro Albano. La proposta di nozze, arrivata dopo oltre 13 anni di fidanzamento, è andata in scena la scorsa estate all'ombra dei Faraglioni di Capri e, ora che manca davvero poco al gran giorno, i due stanno definendo gli ultimi dettagli. Nelle ultime ore, ad esempio, Ida ha rivelato il luogo in cui pronuncerà il fatidico sì e la "guida di stile" che ha fatto realizzare per l'occasione.

L'invito dipinto a mano del matrimonio di Ida e Pietro

L'avevamo lasciata alle prese con l'addio al nubilato a Marbella con le amiche di sempre, ora ritroviamo Ida Di Filippo in compagnia della wedding planner Giorgia Fantin Borghi, un'assoluta leader del settore specializzata in ricevimenti di lusso, mentre definisce gli ultimi dettagli del matrimonio alle porte. Al motto di "Prima ci sono le emozioni. Poi le idee prendono forma, i dettagli trovano il loro posto e ogni scelta inizia a raccontare una storia, la nostra", la protagonista di Casa a Prima Vista ha postato sui social una carrellata di primi piani sugli originali inviti che sono stati fatti recapitare agli ospiti, come sono fatti? Interamente dipinti a mano, riproducono un suggestivo panorama marino e sulla parte alta rivelano data e luogo della cerimonia: "Save the date per le nozze di Pietro e Ida. 5 settembre 2026. Sorrento".

Alcuni dettagli del matrimonio di Ida e Pietro

Cos'è la style guide realizzata da Ida Di Filippo

Il dettaglio che non è passato inosservato? Ad accompagnare i classici inviti al matrimonio di Ida e Pietro ci sono anche delle style guide, ovvero dei veri e propri manuali di stile pensati per definire l'identità estetica dell'evento. A cosa servono? Solitamente vengono usati da sposi e fornitori, dai fioristi ai grafici, per mantenere coerenza visiva in ogni dettaglio. Al loro interno, infatti, sono indicate le palette di colori, i font, i materiali e lo stile decorativo che domineranno durante la cerimonia. Ida ne ha fatti realizzare due diversi ma sulla copertina sono entrambi decorati con una serie di "look ispo" pensati per gli uomini e per le donne. Giallo canarino, ruggine, grigio perla, verde bosco per le ospiti femminili, blu notte, marrone, beige, azzurro per gli ospiti maschili: in quanti prenderanno ispirazione dagli outfit mostrati sulla style guide?