L’addio al nubilato di Ida Di Filippo: vola a Marbella con le amiche e mostra le partecipazioni

Mancano poche settimane al matrimonio di Ida Di Filippo e, come da tradizione, la futura sposa è diventata protagonista dell’addio al nubilato. Cosa ha fatto per festeggiare i suoi ultimi momenti da single?

Ida Di Filippo sta vivendo un momento magico della sua vita e non solo perché ormai viene considerata una star della tv: oltre a essere tra le protagoniste più amate di Casa a Prima Vista, il noto programma di Real Time, sta anche per sposare il suo fidanzato storico, Pietro Albano. La proposta di matrimonio era arrivata la scorsa estate durante una gita in barca a Capri e da allora l’agente immobiliare ha cominciato a darsi da fare con l’organizzazione della cerimonia. Cosa sappiamo fino ad ora? Sarà a inizio settembre, ci saranno oltre 200 invitati e la location sarà marina. Ora, però, per Ida è arrivato il momento di divertirsi: ecco tutti i dettagli del suo addio al nubilato.

La sorpresa delle amiche di Ida Di Filippo

Come da tradizione, Ida Di Filippo è diventata protagonista di un addio al nubilato folle a poche settimane dal matrimonio con il futuro marito Pietro. A organizzarlo sono state le sue amiche, che diversi giorni fa le avevano fatto recapitare a casa una lettera “misteriosa” in cui le dicevano che si sarebbe dovuta far trovare pronta il 18 giugno, con tanto di trolley riempito di costumi e di crema abbronzante.

La sorpresa delle amiche

Una volta arrivata la “data x”, l’hanno bendata, portata in aeroporto e messa a bordo di un volo, il tutto senza rivelarle la meta del viaggio. Alla fine la futura sposa e le compagne di vacanza sono arrivate a Marbella, in Spagna, dove hanno trascorso le giornate tra relax in spiaggia, pranzi vista mare e aperitivi alcolici.

L’arrivo a Marbella

Le foto delle partecipazioni di ida Di Filippo e Pietro Albano

Nonostante fosse alle prese con l’addio al nubilato, Ida Di Filippo ha trovato il tempo di condividere con i followers alcuni dettagli del matrimonio: ha inviato agli ospiti le partecipazioni. Come sono fatte? Si tratta delle classiche lettere color panna ma con la linguetta “ondulata” e la parte interna dipinta a mano con una location marina (probabilmente la riproduzione del luogo scelto per la cerimonia). Al loro interno ci sono i cartoncini con sopra scritti tutti i dettagli del ricevimento, dove a farla da padrone sono le lettere I e P incrociate. In quanti non vedono l’ora di ammirare l’agente immobiliare di Casa a Prima Vista in versione sposa?