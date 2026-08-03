Come sarà il matrimonio di Ida Di Filippo di Casa a Prima Vista, dalla location all’abito da sposa

Ida Di Filippo a settembre sposerà il compagno Pietro, cosa sappiamo del matrimonio? Ecco tutte le indiscrezioni sulla location, sugli invitati e sull’abito da sposa.

Ida Di Filippo di Casa a Prima Vista, il noto programma di Real Time, in pochi anni è diventata tra i volti più amati della tv italiana e ora ogni notizia che la riguarda riesce a fare scalpore. Dopo che lo scorso anno era diventata protagonista di una romantica proposta di nozze all'ombra dei Faraglioni di Capri, ora sta mettendo a punto gli ultimi dettagli del matrimonio con Pietro Albano. Come sarà? Ecco tutto ciò che sappiamo sulla location, sugli invitati e sull'abito da sposa.

Dove si sposerà Ida Di Filippo di Casa a Prima Vista

Il matrimonio di Ida Di Filippo e Pietro Albano si terrà il 5 settembre a Sorrento, a prova del fatto che sia l'agente immobiliare di Casa a Prima Vista che il futuro marito vogliono celebrare le loro origini (sono entrambi campani). Il rito religioso, in particolare, verrà celebrato nel Santuario della Madonna del Carmine di Sorrento, la chiesa monumentale su Corso Italia, la via principale del centro storico di Sorrento. Subito dopo gli sposi e i 150 invitati si sposteranno in una struttura che affaccia sul Golfo di Napoli con una spettacolare vista sul Vesuvio (al momento però è ancora top secret).

Madonna del Carmine di Sorrento

Cosa indosserà Ida Di Filippo al matrimonio

Tra gli invitati non mancheranno i volti di Casa a Prima Vista, primi tra tutti Gianluca Torre e Marianna D'Amico, che ricopriranno il ruolo di damigelli d'onore. La torta nuziale e la pasticceria offerta durante il banchetto saranno tutti realizzati da Tommaso Foglia del programma Pazzi di dolci. Cosa dire dell'abito da sposa di Ida? Stando alle indiscrezioni, sarà anti-convenzionale e studiato nei minimi dettagli. Ida lo avrebbe fatto realizzare su misura per lei, così che rispecchi al 100% la sua personalità travolgente e ironica.