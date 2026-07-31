Dove andare in vacanza per spendere poco, la travel creator Valentina Raso: “Albania ha costi inferiori alla media”

Valentina Raso ha consigliato a Fanpage.it alcune mete per l’estate dal viaggio economico alla destinazione italiana sconosciuta al Paese dove si mangia meglio.

Anche se nella bio di Instagram c'è orgogliosamente il nome della sua amata Verona, la casa di Valentina Raso è un posto ben più grande: è il mondo intero. Di Paesi e città ne ha visitati tanti in questi anni, spaziando tra i vari continenti: al momento nel suo giro del mondo è a 67 nazioni su 195. Quella nata nel 2018 come un'avventura sui social per una nicchia di travel addicted come lei, è diventata un lavoro vero e proprio, dunque a differenza dei primi tempi non è più tutto autofinanziato ma può contare anche su collaborazioni. Tutto molto più professionale, insomma: non a caso Forbes l'ha eletta Top Travel Creator 2025. Lei tra l'altro ci ha visto molto lungo, perché è stata tra le prime a sfruttare i social per racconti dettagliati e consigli di viaggio, ben prima che diventasse "di moda" o che qualcuno ci intravedesse possibilità di guadagno effettive. Valentina nell'esplorazione di nuovi posti e nella conoscenza di nuove culture trova la sua dimensione: a Fanpage.it ha quindi parlato delle sue mete del cuore, dei posti che consiglia di visitare almeno una volta nella vita.

Quando hai capito che volevi improntare la tua vita alla scoperta, al viaggio, alla conoscenza di nuovi posti e nuove culture?

Sono nata in una famiglia di viaggiatori: ho iniziato a girare il mondo quando ero ancora nella pancia di mamma! Fin da piccola ho esplorato l'Europa in camper e raggiunto mete più lontane grazie ai viaggi di gruppo organizzati dai miei genitori. Poi, appena maggiorenne, ho preso il mio primo volo da sola, destinazione Honduras. Credo di aver sempre saputo che questa sarebbe stata la mia strada. Scoprire nuovi luoghi è la mia più grande fonte di energia: non mi stanca mai, anzi, ogni esperienza alimenta la voglia di partire di nuovo. Non c'è niente di più stimolante che mettersi in viaggio con la curiosità nel cuore e sapere che, ovunque si vada, ci sarà sempre un posto, una persona o una storia capace di sorprenderti.

Qual è la meta che si candida a essere la più gettonata questa estate?

Pur tenendo conto di tutte le variabili che stanno influenzando il mondo dei viaggi in questo periodo, ho l'impressione che la Corea del Sud sia tra le destinazioni a lungo raggio che stanno attirando più interesse quest'estate/primavera. Credo che questo dipenda da una combinazione di fattori che ho potuto sperimentare anche in prima persona, visto che sono tornata da pochissimo da un viaggio alla scoperta della Corea del Sud e me ne sono innamorata. Da un lato c'è il successo globale del K-pop e dei K-drama, dall'altro la crescente attenzione verso la skincare e il beauty coreano, che negli ultimi anni hanno conquistato sempre più persone anche in Italia. A questo si aggiungono una scena gastronomica molto apprezzata (lo street food è spaziale), la percezione di essere una destinazione sicura e città come Seul, che offrono un mix di tradizione, innovazione e quartieri sempre vivaci.

Qual è la destinazione perfetta per le vacanze estive 2026 per chi vuole spendere poco, fuori Italia?

Partiamo dal fatto che i viaggi low cost al giorno d'oggi non sono più quelli di 10 anni fa, ma esistono ancora destinazioni che permettono di risparmiare notevolmente. Se parliamo di mete a corto/medio raggio, tra i Paesi che ho visitato, realtà come Albania, Georgia e Armenia ritengo siano tra le opzioni migliori: offrono un patrimonio naturale, culturale e gastronomico molto vasto con costi per vitto, alloggio e trasporti ancora nettamente inferiori rispetto alla media europea. Se invece si punta al lungo raggio, l'investimento principale sarà sicuramente il volo, che richiede un buon anticipo nella prenotazione ovviamente. Per mia esperienza, però, una volta a destinazione il Vietnam è in assoluto uno dei Paesi in cui il budget giornaliero è davvero accessibile, permettendo di ammortizzare la spesa iniziale del viaggio. In generale, però, ovunque decidiate di andare, il segreto per risparmiare è un mix di flessibilità nelle date, prenotazione anticipata, monitoraggio costante dei prezzi e un pizzico di spirito di adattamento.

Qual è una meta balneare italiana poco conosciuta, poco gettonata rispetto alle solite instagrammabili, che vale la pena godersi?

Trovare un posto poco conosciuto in Italia è una missione quasi impossibile! Però, se devo pensare a un tratto di costa e a una meta balneare meno gettonata rispetto alle destinazioni più blasonate, penso subito alla Costa Verde (nella Sardegna sud-occidentale), un territorio in cui sono tornata anche di recente percorrendo il meraviglioso Cammino di Santa Barbara. Nello specifico, la spiaggia di Scivu è un luogo che trovo davvero incantevole. È una lunga distesa di sabbia dorata, lunga circa 3 chilometri, affacciata su un mare cristallino e circondata dalla macchia mediterranea. Un angolo di Sardegna ancora selvaggio e autentico, famoso anche per la sua "sabbia parlante", così chiamata per il caratteristico suono che produce sotto i passi di chi la percorre.

Qual è il viaggio "della vita" che consigli di fare almeno una volta?

La Cina, senza alcun dubbio. Un viaggio che va fatto almeno una volta nella vita! Per un primo itinerario partirei da Shanghai, Pechino, Xi'an, Chengdu, Chongqing e Zhangjiajie: sono alcune delle mete simbolo del Paese, ma sono solo l'inizio di tutto quello che la Cina ha da offrire. È un Paese che sa stupire e spiazzare come pochi altri al mondo: quando credi di aver visto tutto, ti accorgi che sei solo all'inizio. È un continuo gioco di contrasti: si passa in un attimo da una natura ancestrale a una tecnologia futuristica, da villaggi rurali rimasti fermi nel tempo a grattacieli ultramoderni. Amo la loro cultura, la cucina autentica, e gli abiti tradizionali, che trovo di un'eleganza raffinatissima (il qipao, per me, è uno degli abiti femminili più eleganti che esistano)…ma soprattutto amo l'effetto sorpresa costante. È un viaggio che ti stravolge le prospettive e che ti fa capire quanto il mondo sia grande. Quando ti trovi in metropoli da decine di milioni di abitanti, realizzi che siamo solo un piccolo tassello di qualcosa di enorme!

Una destinazione per un viaggio di coppia romantico?

Per me che vivo viaggiando, il romanticismo è condividere emozioni forti insieme. Se devo pensare a una destinazione del cuore dico la Patagonia, in Argentina: un viaggio potente, speciale e bellissimo da fare in coppia. Dall'emozione di un trekking sul ghiacciaio Perito Moreno alla crociera verso l’incredibile "fine del mondo" ad Ushuaia… cosa c’è di più romantico di questo?

Amiamo tutti la cucina italiana, ma per chi ama sperimentare anche sul fronte culinario qual è un'altra cucina che secondo te merita allo stesso modo?

Per me la cucina thailandese è in assoluto tra le più buone al mondo, un'esplosione di sapori e contrasti: riesce a bilanciare dolce, salato, acido e piccante in un modo unico. Il Pad Thai, per esempio, trovo sia qualcosa di indescrivibile: l'equilibrio tra la cremosità dei noodles, la nota acida del tamarindo, la dolcezza e la croccantezza delle arachidi è pura poesia per il palato! Attenzione però a cercare la versione originale: fuori dalla Thailandia le ricette vengono spesso adattate ai gusti occidentali e si finisce per perdere l'anima del piatto.

La tua personale top 3 dei posti che porti nel cuore.

Singapore è una città con un animo incredibile dove tecnologia e natura si fondono per crescere e dar vita a qualcosa di unico. Futuristica e verdissima al tempo stesso, con un mix multiculturale che ti resta dentro! Basta anche uno scalo di 2 giorni! Shanghai è una metropoli pazzesca dove la Cina più antica convive con grattacieli futuristici e una spinta continua verso il domani. È viva, dinamica e ti cattura fin dal primo istante! Infine Sydney. Che energia! La tappa che ho amato di più del mio viaggio in Australia. Lì il mare è davvero uno stile di vita: spiagge, surf e oceano fanno parte della quotidianità. E poi basta voltarsi per ritrovarsi davanti uno skyline iconico dominato dall'Opera House.