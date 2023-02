Rebel Wilson presto sposa, la romantica proposta alla fidanzata Ramona Agruma: “Abbiamo detto sì” Rebel Wilson si sposa. Nella romantica cornice del parco Disneyland, l’attrice ha fatto la proposta di matrimonio alla compagna Ramona Agurma, con cui si è mostrata per la prima volta lo scorso giugno. “Abbiamo detto sì”, si legge ad accompagnare alcuni scatti del momento.

A cura di Elisabetta Murina

Rebel Wilson presto sposa. L'attrice ha chiesto la mano della fidanzata Ramona Agruma, con cui si è mostrata per la prima volta lo scorso giugno, nella romantica cornice del parco Disneyland. Poi ha condiviso su Instagram alcuni scatti del momento scrivendo: "Abbiamo detto sì".

La proposta di matrimonio di Rebel Wilson

L'attrice australiana, 42 anni, si era mostrata per la prima volta con la fidanzata lo scorso giugno. In quell'occasione aveva fatto coming out, dichiarando di essersi innamorata: "Pensavo di cercare un principe Disney e invece avevo bisogno di una principessa". Ed è in perfetto stile favola, che Rebel Wilson ha voluto chiedere a Ramona Agruma di sposarla. Per faro ha scelto la magica e romantica location del parco Disneyland, a Orlando. Si è inginocchiata davanti alla compagna, le ha mostrato l'anello (firmato Tiffany) e le ha chiesto di unirsi in matrimonio. "Abbiamo detto sì", si legge nella didascalia ad accompagnare alcuni scatti del romantico momento. La data delle nozze non è ancora stata resa nota.

L'amore tra Rebel Wilson e Ramona Agruma

La scorsa estate Rebel Wilson aveva fatto sapere di essersi innamorata, senza però inizialmente rivelare l'identità della persona che le ha fatto battere il cuore: "Sono in una relazione. É stato un incontro organizzato da un amico. Abbiamo parlato al telefono per settimane prima di incontrarci". Poi l'attrice di Hollywood ha rivelato il nome della donna, Ramona Agruma, fondatrice del brand Lemon Ve Limon, in una foto sui social lo scorso giugno. Nel frattempo a novembre era diventata mamma per la prima volta di Royce Lillian nata tramite maternità surrogata, definendo la figlia come un "bellissimo miracolo". Poi aveva ringraziato la donna che le ha permesso di diventare madre: "Mi ha aiutato a creare la mia famiglia".