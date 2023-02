Lautaro Martinez presto sposo, la romantica proposta di matrimonio alla compagna Augustina Gandolfo Lautaro Martinez e Augustina Gandolfo diventeranno presto marito e moglie. L’annuncio con il romantico video della proposta di matrimonio condiviso su Instagram. Solo una settimana fa la modella aveva fatto sapere di essere in dolce attesa per la seconda volta. “Il tuo sì custodito per tutta la vita nel mio cuore”, ha scritto l’attaccante dell’Inter.

A cura di Elisabetta Murina

Lautaro Martinez presto sposo. Il calciatore dell'inter e la compagna Augustina Gandolfo diventeranno marito e moglie. Dopo l'annuncio della seconda gravidanza, la coppia ha coppia ha condiviso su Instagram il video della romantica proposta di matrimonio, tra petali di rose, cuori e un grande anello. "Ti amo con ogni piccola parte di me", ha scritto la modella.

La romantica proposta di matrimonio di Lautaro Martinez

L'attaccante dell'Inter ha scelto di fare le cose in grande per chiedere alla fidanzata, a cui è legato dal 2018, di diventare la sua compagna per il resto della vita. L'ha portata in un ristorante con vista mozzafiato sullo skyline di Milano poi, dopo una cena a lume di candela con tanto di musica romantica in sottofondo e petali di rose rossi sparsi nella sala, si è inginocchiato davanti a lei è le ha chiesto di sposarlo. Augustina Gandolfo, visibilmente emozionata, ha subito detto sì. Il romantico video della serata è stato condiviso su Instagram dalla coppia, ricevendo migliaia di commenti da parte di fan e amici. "Il tuo sì custodito per tutta la vita nel mio cuore. Per sempre dalla tua mano. Ti amo!", ha scritto Martinez. Anche la modella ha voluto esprimere tutto il suo amore: "Condividere il resto della mia vita con te, con la nostra famiglia, vederci crescere e imparare insieme, continuare a proiettarci e accompagnarci per sempre è il mio desiderio più grande. Come posso non dire di sì? Spero sia per tutta la vita! Ti amo con ogni piccola parte di me, grazie per esserti preso cura di me così tanto".

Lautaro Martinez presto papà per la seconda volta

É un periodo particolarmente felice nella vita privata di Lautaro Martinez. La notizia del matrimonio arriva a poca distanza da quella della seconda gravidanza. Solo una settimana fa, infatti, la coppia aveva condiviso su Instagram la notizia del secondo bebè in arrivo dopo la piccola Nina nata nel 2021. Una tenera foto di famiglia, con tanto di ecografia tra le mani, per annunciare sui social che presto la famiglia si sarebbe allargata. "Non vediamo l'ora di avere un'altra piccola persona per rallegrare le nostre giornate e portare più gioia nella nostra casa. Sono più di quanto avessi mai sognato. Li amo per sempre", si legge come didascalia.