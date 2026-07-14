Samuel Chatto sposerà Eleanor Ekserdjian: niente diamanti, l’anello di fidanzamento è in porcellana

Samuel Chatto ed Eleanor Ekserdjian la prossima primavera saranno protagonisti di un sontuoso Royal Wedding. Ieri il nipote della principessa Margaret ha annunciato il fidanzamento ufficiale e lo ha fatto con un anello che rompe le tradizioni: niente diamanti, è in porcellana bianca.

Presto ci sarà un nuovo Royal Wedding in casa Windsor: nelle ultime ore Samuel Chatto ed Eleanor Ekserdjian hanno annunciato di essere ufficialmente fidanzati, facendo già sognare tutti coloro che amano le sontuose cerimonie di nozze in stile reale. Lui è il nipote della principessa Margaret, la sorella della regina Elisabetta, e lei è una commoner: si sono conosciuti all'università di Edimburgo e tra loro è stato subito amore. Ora, dopo essere stati insieme per 5 anni, hanno deciso di compiere il grande passo. Per gli esperti reali non si tratta di una sorpresa, i due aveva partecipato a diversi eventi reali fianco a fianco, ultimo tra tutti il matrimonio di Peter Phillips e Harriet Sperling, dunque le "teste coronate" avevano già approvato da tempo la relazione.

L'anello di fidanzamento ideato da Samuel Chatto

In una proposta di nozze che si rispetti poteva mai mancare l'anello prezioso e personalizzato? Assolutamente no, soprattutto quando si parla di un evento reale. La cosa particolare è che è stato scelto un gioiello decisamente anti-convenzionale e fuori dal comune. Per chiedere la mano alla sua Eleanor, Samuel Chatto si è affidato alla gioielliera Jessica Flinn-Allen, che ha trasformato in realtà un'idea su cui lui stesso ha lavorato duramente. Ne è venuto fuori un anello artigianale in ceramica, con una fascia liscia total white e un disegno astratto testurizzato nella parte superiore, proprio dove di solito ci sono incastonati i diamanti e le pietre preziose. Samuel non è il primo della famiglia ad aver rinunciato alla tradizione, anche sua madre Sarah e sua nonna Margaret avevano preferito delle pietre colorate ai classici diamanti.

L'anello di porcellana

Il significato simbolico della porcellana

Considerando il fatto che non ci sono oro, platino e pietre scintillanti, il valore stimato dell'anello dovrebbe aggirarsi tra le 500 e le 1.000 sterline, cifre decisamente insolite per i preziosi reali. Allo stesso tempo, però, il gioiello risulta essere super prezioso per il suo profondo significato simbolico. Innanzitutto non si tratta di un monile "in serie", è frutto di un'idea del principe, che ci ha tenuto a dare vita a un design unico ed hand made, dando prova di grande impegno e creatività. Come se non bastasse, la ceramica è un materiale raro nel mondo della gioielleria, considerato un simbolo di resilienza e di amore duraturo. Il decoro, inoltre, è talmente intricato e particolare che con ogni probabilità nasconde un significato speciale per la coppia.