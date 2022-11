Rebel Wilson neo mamma in rosa: il significato del nome di sua figlia L’attrice Rebel Wilson grazie a maternità surrogata ha accolto in famiglia la piccola Royce Lillian Elizabeth: il nome della bimba nasconde diversi omaggi e significati.

Raggiante di gioia, Rebel Wilson ha annunciato sui social di essere diventata mamma per la prima volta. La notizia è giunta del tutto inaspettatamente, nessuno era a conoscenza che l'attrice avesse cominciato un percorso di maternità surrogata. Difatti nel comunicare la sua gioia, la 42enne non ha mancato di ringraziare proprio colei che le ha permesso di coronare il suo sogno e di dare vita a una famiglia.

Rebel Wilson allarga la famiglia

L'attrice di Pitch Perfect questa estate ha fatto coming out e ha presentato la sua compagna: Ramona Agrum, designer, fondatrice e proprietaria del brand di moda Lemon Ve Limon. "Pensavo di cercare un principe Disney, ma forse quello di cui avevo davvero bisogno per tutto questo tempo era una principessa" aveva scritto nella didascalia allegata alla prima foto di coppia. Le due a distanza di mesi sono più felici che mai: insieme hanno creato una capsule collection di abbigliamento sportivo. Ed è stata proprio la Agruma ad organizzare la festa con cui la piccola Royce Lillian è stata accolta in famiglia. Il baby shower si è svolto a casa dell'amica Begum Sen.

Rebel Wilson non ha mai fatto mistero del suo desiderio di maternità e in passato si è aperta sul tema dell'infertilità, con cui ha purtroppo dovuto fare i conti. Ha anche ammesso di essersi sottoposta a una dieta (ha perso circa 30 chili) non per questioni estetiche, ma di salute, per poter eventualmente congelare gli ovuli. Ora ha coronato il suo sogno più grande, con la persona che ama accanto. Su Instagram ha scritto:

Sono orgogliosa di annunciare la nascita della mia prima figlia, Royce Lillian, nata la scorsa settimana tramite madre surrogata. Non riesco nemmeno a descrivere l'amore che ho per lei, è un bellissimo miracolo! Sarò per sempre grata a tutti coloro che sono stati coinvolti (sai chi sei): ci sono voluti anni per farlo, ma in particolare volevo ringraziare la mia splendida surrogata che l'ha portata e l'ha partorita con tanta grazia e cura. Grazie per avermi aiutato a creare la mia famiglia, è un regalo fantastico. Il miglior regalo! Sono pronta a dare alla piccola Roycie tutto l'amore possibile.

Benvenuta Royce Lillian

Rebel Wilson ha festeggiato con le persone più care l'arrivo in famiglia della piccola Royce Lillian. La prima foto della bambina è con adorabili calzini-unicorno e tutina rosa, stesso colore scelto anche dalla neo mamma. Negli scatti condivisi sui social con fan e follower, che l'hanno inondata di auguri, l'attrice circondata da palloncini indossa un look total pink. L'abito con gonna leggermente svasata, cinturino in vita con fibbia VLogo in tinta, maniche 3/4 e piccola scollatura a V è di Valentino. Lo ha abbinato a scarpe col tacco quadrato color argento. Ha scelto invece il bianco Ramona Agrum: un abito lungo con balze e ricami e gonna leggermente trasparente, abbinato alla borsa Micro Lady Dior azzurra (costa 2900 euro).

Il significato del nome Royce Lillian

Per la sua bimba, Rebel Wilson ha scelto un nome che è assieme forza e dolcezza. A People ha spiegato che il nome completo di sua figlia è Royce Lillian Elizabeth Wilson. "Volevo un nome originale che iniziasse con la lettera R e quindi alla fine sono arrivato su quello" ha raccontato. Royce è un nome che viene dato solitamente di più ai maschi: significa "fama" ma può anche significare "figlio del re" o "rosa; forse deriva dall'unione di Roy e Reece. Lillian significa invece "purezza", ma non solo: "Lillian ed Elizabeth sono entrambi nomi portati da donne della mia famiglia che ammiro. Elizabeth, oltre a essere il mio secondo nome, è anche quello della defunta regina".