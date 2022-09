Le condizioni di salute Cara Delevigne preoccupano i fan, “non mangia e non si lava da giorni” Preoccupano le condizioni di salute di Cara Delevigne. In un video sui social, la modella inglese è apparsa barcollante e scalza all’aeroporto di Los Angeles. Stando ad alcune fonti non mangerebbe e non si laverebbe da giorni. La famiglia la starebbe tenendo sotto controllo.

A cura di Elisabetta Murina

Scalza, con i capelli arruffati, barcollante, quasi incapace di reggersi in piedi. È così che è apparsa Cara Delevigne qualche giorno fa in un video che è subito diventato virale sui social. Le sue condizioni psicofisiche hanno immediatamente preoccupato i fan, che temono il peggio.

Il video di Cara Delevigne barcollante a Los Angeles

Cara Delevigne è apparsa irriconoscibile all'aeroporto di Los Angeles lo scorso 5 settembre. Nel breve video diventato virale su Tik Tok, la modella inglese quasi non si regge in piedi, cammina scalza, ha i capelli arruffati e si siede a fumare una sigaretta. Campanelli d'allarme che hanno subito fatto pensare ai fan a un problema di salute, sia a livello fisico che psicologico. Una preoccupazione resa ancora più forte da quanto ha dichiarato una fonte al quotidiano inglese The Sun, secondo la quale la star non mangerebbe e non si laverebbe ormai da diversi giorni. Pare che ora Cara Delevigne sia controllata dalla famiglia, la quale si starebbe impegnando a fornirle tutto l'aiuto di cui potrebbe aver bisogno. Anche la sorella Poppy si è mostrata subito al suo fianco.

Margot Robbie angosciata dopo aver visto Cara Delevigne

Lo scorso 12 settembre, Margot Robbie è stata vista lasciare la casa di Los Angeles di Cara Delevigne. Le due sono amiche e colleghe da quando hanno recitato insieme in Suicide Squad nel 2016. L'attrice, come riporta il Daily Mail, è apparsa angosciata dopo la visita e questo potrebbe far preoccupare ancora di più i fan. La modella in più non si è presentata a un evento che celebrava il lancia della sua collezione di moda in onore di Karl Lagerfeld e nemmeno ai recenti Emmy Awards 2022, dove era attesa insieme al cast di Only Murders in the building, film in cui ha recitato.