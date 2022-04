Khloe Kardashian e la lotta contro l’ansia da giudizio: “I social sono tossici” Khloe Kardashian è una delle protagoniste di The Kardashians e in una delle recenti puntate dello show ha parlato apertamente della sua battaglia contro l’hating online. La sorella di Kim, dopo essere stata spesso vittima degli haters, ha definito i social tossici.

A cura di Valeria Paglionico

Khloe Kardashian è tra le protagoniste di The Kardashians, la nuova edizione del reality dedicato alla famiglia più famosa sui social arrivata su Disney Plus. Sebbene tra tutte le sorelle sia la più forte, dura e cinica, in verità dietro la sua corazza e la sua innata ironia nasconde non poche insicurezze. Come lei stessa ha raccontato in una delle puntate dello show, ha combattuto a lungo contro l'ansia da giudizio. Spesso sui social è stata vittima degli attacchi degli haters a causa delle questioni sentimentali in cui è rimasta coinvolta o semplicemente delle foto postate e la cosa l'ha lasciata tutt'altro che indifferente.

Khloe Kardashian contro l'hating online

Nell'ultimo episodio di The Kardashians andato in onda su Disney Plus, Khloe Kardashian si è aperta su un tema particolarmente spinoso, soprattutto per le star: l'hating online. Le scene sono state girate mentre si recava allo show di James Corden in compagnia dell'amica Malika Haqq e, nonostante la presenza delle telecamere, non ha esitato a spiegare quanta preoccupazione provasse per i commenti che la sua intervista avrebbe scatenato. Spesso, infatti, dopo le apparizioni pubbliche la star è stata presa di mira dagli utenti del web, anche quando non aveva dichiarato nulla di scandaloso o di discutibile, e la cosa l'ha fatta soffrire a lungo di ansia da giudizio.

"La mia autostima è crollata"

Le parole della Kardashian sono state: "Per le persone è facile dire ‘Non curarti di quello che dicono, non ti conoscono'. Fidati di me, io ci provo ma quando cammini per la strada e persino i paparazzi ti infastidiscono e ti deridono, la tua autostima crolla, così la tua fiducia in te stessa, il modo in cui ti vedi". Il motivo per cui è finita spesso nel mirino degli haters? Le foto ritoccate, criticate e definite "esagerate" anche quando sono state migliorate semplicemente con qualche filtro. "I social un tempo erano spazi leggeri e divertenti. C'erano i troll, certo, ma ora prevalgono, tutto è sempre una costante critica, il modo in cui mi vesto, la mia situazione sentimentale con Tristan (Sento solo ‘Perché ha questi capelli? Perché ride in questo modo? E perché ha detto questa cosa?'. A questo punto penso sia meglio e più sicuro per me chiudermi in casa", ha spiegato la sorella di Kim. Sebbene oggi ci abbia "fatto il callo" a tutto questo, ritiene che i social media sono diventati tossici, pieni solo di giudizi, cattiverie e opinioni superficiali.