True, la figlia di Khloe Kardashian ha una borsa griffata personalizzata da oltre 1300 euro True Thompson, la figlia di Khloe Kardashian, ha 4 anni ed è una baby influencer. Sua madre per lei non bada a spese quando si tratta di accessori di lusso.

A cura di Giusy Dente

True Thompson ha 4 anni ed è nata il 12 aprile 2018 dalla relazione che Khloe Kardashian ha avuto con il cestista Tristan Thompson. I due si sono lasciati dopo numerosi tradimenti nel 2021 per poi tornare insieme per un breve periodo, durante il quale hanno avuto un secondo figlio (tramite madre surrogata) nato il 5 agosto 2022. True sembra voglia seguire le orme materne nel mondo della moda: è già una baby influencer!

Cosa è la moda Barbiecore

True Thompson ama il rosa. Non a caso, è stato il colore principale scelto per l'allestimento della festa che sua madre ha organizzato in occasione del quarto compleanno. Rosa era anche l'abitino della piccola: una Barbie in miniatura. E anche il suo ultimo look, condiviso da mamma Khloe, è in perfetto stile Barbiecore. Con questo termine si indica tutto ciò che fa riferimento al favoloso mondo di Barbie e che tradizionalmente è all'insegna del colore rosa, il colore per eccellenza della bambola più famosa al mondo.

Come la scorsa primavera, anche questa estate è proprio il rosa, nelle sue diverse sfumature, il colore must have. È quello che gli stilisti hanno maggiormente fatto sfilare in passerella ed è anche il preferito di influencer e celebrities. Borse, scarpe, gioielli, accessori, abbigliamento: è tutto rosa e fucsia nei guardaroba del momento. La tendenza ha cominciato a dilagare quando Valentino ha mostrato la sua collezione Autunno 2022, caratterizzata da sfumature di rosa acceso che il direttore creativo Pierpaolo Piccioli ha sviluppato direttamente con Pantone. Da quel momento anche le altre Maison hanno cominciato a fare sempre più riferimento a queste tonalità e ovviamente il trend non è sfuggito in casa Kardashian.

True Thompson con la borsa di lusso

La star di Al passo con i Kardashian ha pubblicato una serie di foto di sua figlia interamente vestita di rosa, con tanto di occhiali da sole a forma di cuore e borsa Louis Vuitton personalizzata (dunque sicuramente più costosa di quella normale). La borsa di lusso nella versione non personalizzata è venduta sul sito ufficiale della prestigiosa Maison a 1300 euro: è il modello Nano Speedy con doppi manici e tracolla, versione più piccola dell'omonima creazione iconica della Casa di moda, con inconfondibile tela Monogram.

in foto: borsa Louis Vuitton

Oltre al nome True, presenta anche un ulteriore dettaglio personalizzato: c'è il ritratto di un personaggio del programma per bambini Sesame Street, Abby Cadabby. Khloe Kardashian insomma non bada a spese quando si tratta di sua figlia e per questo è stata molto criticata. Non è la prima volta che infatti vediamo la bambina vestita griffata o circondata di oggetti di lusso: tre anni fa le ha regalato un'automobile-giocattolo, una versione in miniatura della Bentley color rosa scintillante.