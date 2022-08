Khloè Kardashian mamma bis, è nato il figlio surrogato avuto da Tristan Thompson Il maschietto è il secondogenito della star dei reality e del cestista dei Chicago Bulls che lo hanno accolto nella loro famiglia nonostante non siano più una coppia da diverso tempo. Lo hanno avuto una tramite maternità surrogata, dopo che Thompson ha avuto un figlio dalla modella Maralee Nichols.

A cura di Giulia Turco

Khloè Kardashian e il suo ex Tristan Thompson hanno dato il benvenuto al loro secondo figlio nato tramite maternità surrogata. Si tratta di un maschietto, come riporta in esclusiva Page Six che ha ottenuto la notizia. Lo scorso luglio, la notizia del bebè in arrivo per la coppia che si era separata mesi prima.

La maternità surrogata di Kholé Kardashian

“Khloè è incredibilmente grata alla madre surrogata per questa bellissima benedizione”, aveva fatto sapere un mese prima una fonte vicina ai Kardashian al magazine americano, chiedendo che fosse rispettata la privacy della loro famiglia, vista la situazione. Khloè Kardashian e il cestista dei Chicago Bulls infatti non sono più una coppia da diverso tempo, ma la loro separazione non ha impedito loro di diventare comunque genitori per la seconda volta. In comune hanno già la figlia True di 4 anni. La scelta della maternità surrogata sarebbe dipesa tuttavia dalla predisposizione di Kholè ad una gravidanza a rischio. "Hanno detto che c’è una possibilità intorno all’80% di avere un aborto spontaneo. Ho quasi perso True all’inizio della gravidanza", aveva confessato nell’ultima stagione del reality Keeping Up with the Kardashians.

I tradimenti di Tristan Thompson e il figlio da Maralee Nichols

La storia della coppia è da tempo turbolenta. Dopo essersi separati nel febbraio del 2019 per via dello scandalo sui presunti tradimenti di Thompson, in due avevano deciso di riprovarci l’anno successivo, salvo poi lasciarsi nuovamente. Il cestista infatti ha ammesso di avere avuto una storia nel marzo 2021 con la modella Maralee Nichols, mentre tentava di salvare la sua storia con Khloè. Ad “incastrarlo” sarebbe stato il test di paternità che ha dimostrato che Thompason è il padre del piccolo di ormai 7 mesi dato alla luce dalla modella. Sembra però che Kardashian abbia scoperto la notizia solo in seguito, scegliendo di rinunciare al compagno, ma non all’idea di un secondo figlio con lui.