“Khloé Kardashian non ha ancora svelato il nome del secondo figlio perché vuole sia quello giusto” Khloé Kardashian è da poco diventata mamma per la seconda volta tramite la maternità surrogata. Stando a quanto riporta The People, la star starebbe prendendo del tempo per svelare il nome del secondo figlio avuto con l’ex compagno Tristan Thompson, per essere sicura di scegliere quello giusto.

A cura di Elisabetta Murina

Khloè Kardashian è da poco diventata mamma grazie alla maternità surrogata. La star e il suo ex fidanzato Tristan Thompson sono diventati genitori per la seconda volta di un maschietto, di cui non è ancora stato reso noto il nome. Come fa sapere una fonte al sito americano The People, pare che la neo mamma si stia prendendo del tempo per decidere come chiamare il nuovo arrivato in famiglia.

Il nome del secondo figlio di Khloè Kardashian

Stando a quanto riporta The People, la star del reality The Kardashian "è molto entusiasta" di essere diventata mamma per la seconda volta, dopo la prima figlia True avuta con l'ex compagno Tristan Thompson. Nonostante la grande gioia, Khloé Kardashian non ha ancora rivelato il nome del nuovo arrivato in famiglia. Il motivo sarebbe il fatto di volersi prendere del tempo per decidere quello più appropriato da dare al piccolo. Una scelta che pare stia affrontando da sola, dal momento che la relazione con l'ex compagno Tristan Thompson è finita ormai da tempo.

La maternità surrogata di Khloe Kardashian

Khloè Kardashian e Tristan Thompson, cestista dei Chicago Bulls, non sono più una coppia da diverso tempo, ma la separazione non ha impedito loro di diventare comunque genitori per la seconda volta, dopo la nascita della figlia True, che oggi ha quattro anni. Per farlo la star ha scelto di ricorrere alla maternità surrogata, per via della predisposizione della star a una gravidanza a rischio. "Hanno detto che c’è una possibilità intorno all’80% di avere un aborto spontaneo. Ho quasi perso True all’inizio della gravidanza", aveva confessato la neo mamma nell’ultima stagione del reality Keeping Up with the Kardashians. E circa un mese prima del parto una fonte vicina al magazine americano aveva fatto sapere che "Khloè è incredibilmente grata alla madre surrogata per questa bellissima benedizione”.