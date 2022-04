Khloe Kardashian, festa di compleanno per la figlia True tra palloncini fluttuanti e gattini Per festeggiare i 4 anni della figlia True, Khloe Kardashian ha organizzato una festa in piscina: tutto in rosa con palloncini ovunque e maxi peluche.

A cura di Giusy Dente

True Thompson è la figlia di Khloe Kardashian, nata dalla relazione col cestista Tristan Thompson. La storia tra i due è stata piuttosto burrascosa: cinque anni di tradimenti (uno scoperto poco prima del parto), diversi tira e molla. Si sono definitivamente detti addio nel 2021. La piccola True ha compiuto domenica 4 anni. Per l’occasione la mamma le ha organizzato una coloratissima festa all’aperto, in un enorme giardino privato con piscina, assieme a tanti amichetti.

Il party "felino" per True

Per l'occasione Khloe Kardashian si è rivolta a dei professionisti in party e decorazioni, che hanno realizzato un allestimento "felino" coloratissimo. Il tema della festa era infatti il gatto: c'era sia un maxi peluche per intrattenere i bambini e farli ballare, che tanti piccoli gattini da tenere tra le braccia e coccolare.

Tutt'intorno, in giardino e all'ingresso, una miriade di palloncini in colori pastello, un maxi scivolo gonfiabile fucsia, una postazione per il trucco, un laboratorio per realizzare dolcetti. Non poteva certo mancare una torta: quella di True era a tema arcobaleno, con tanto di M&M's personalizzati con il volto e il nome della festeggiata. Per lei abitino rosa con piume sulla gonna ed extension rosa tra i capelli, acconciati in due lunghe trecce. Il look della bambina era coordinato a quello della mamma: l'outfit abbinato mini me era firmato Dior per entrambe.

Tra gli invitati c'erano tantissimi bambini. Erano presenti anche alcuni dei cuginetti della numerosa famiglia allargata Kardashian: Dream Kardashian (figlia di Rob Kardashian e Blac Chyna), Penelope Disick (figlia di Kourtney Kardashian), North West e Chicago West (figli di Kim Kardashian e Kanye West) e Stormi Webster (figlia di Kylie Jenner). Tutti loro, come bomboniera, hanno ricevuto una box contenente giocattoli e peluche a forma di gatto. Sicuramente una giornata da ricordare, per la piccola True.