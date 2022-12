Khloe Kardashian diva delle feste con la borsa a forma di Babbo Natale: costa quasi 5000 euro Al party di famiglia, Khloe Kardashian ha catturato l’attenzione sfoggiando un’originale borsa di cristalli a forma di Babbo Natale: costa quasi 5000 euro.

A cura di Giusy Dente

Il Natale delle sorelle Kardashian si è tinto di argento scintillante e rosso: la famiglia ha puntato sui colori più tradizionali delle feste, per il maxi party a tema che ha riunito tutti a casa di Kourtney. La serata è stata una gara di stile e ha generato molta curiosità l'originale borsa di Khloe a forma di Babbo Natale, una lussuosa creazione esclusiva di un brand noto proprio per le borse di forme bizzarre di ogni tipo.

I look delle Kardashian al party di Natale

Kris e Kendall hanno rispettato la tradizione del rosso, il più natalizio tra i colori. Abito con le ruches di Maison Valentino per la prima, modello strapless in latex di Valentino per la modella. Look total white per la padrona di casa: Kourtney ha scelto una creazione firmata Philosophy di Lorenzo Serafini.

Kylie ha puntato invece uno slip dress di Mugler con maxi spacco e dettagli in pizzo mentre Kim ha brillato fasciata in un abito a sirena ricoperto di cristalli silver di Versace. Khloe ha indossato un vestito con maxi spacco e scollatura di Nicolas Jebran, abbinato a sandali nude di Gianvito Rossi, gioielli di diamanti firmati Lorraine Schwartz e una scintillante borsa a forma di Babbo Natale.

Quanto costa la borsa di Khloe Kardashian

La borsa dell'influencer è di Judith Leiber, un brand di lusso gettonatisimo tra le celebrities, che amano le creazioni originali del marchio. Il brand porta il nome della stilista ungherese morta nel 2018 ed è noto proprio per le sue mini bag e i suoi articoli unici, di forme anche bizzarre che lo hanno reso famoso in tutto il mondo. Li hanno indossati Beyoncé, Jennifer Lopez, Gwen Stefani, Blake Lively; Chiara Ferragni ne possiede una a forma di patatine fritte.

in foto: borsa Judith Leiber

La scelta di Khloe Kardashian è caduta su una borsa a tema natalizio: la Kris's Santa, a forma di Babbo Natale. La bag è interamente ricoperta di scintillanti cristalli rossi, argento e bianchi e costa 4692 euro. È stata creata proprio per la famiglia Kardashian-Jenner (difatti porta il nome di Kris Jenner), per celebrare le feste con la famiglia. "Diffonderà sicuramente gioia del Natale in modo chic" si legge sul sito ufficiale del brand.