La primavera “infuocata” di Kim Kardashian: il maglione con le fiamme diventerà il nuovo must? Kim Kardashian ha letteralmente infiammato la primavera col suo nuovo look. Per uscire con le sorelle ha abbinato una gonna di pelle rossa a un maglione con le fiamme: diventerà il nuovo must di stagione?

A cura di Valeria Paglionico

Kim Kardashian è un'indiscussa icona di stile e lo dimostra ogni volta che appare in pubblico o sui social. Negli ultimi tempi si è spesso affidata alla Maison Balenciaga, che ha firmato per lei una serie di look fascianti e con i "guanti incorporati", primo tra tutti quello total black col volto coperto sfoggiato al Met Gala. Ora, però, con l'arrivo della primavera le cose stanno cambiando e la regina dei selfie lascia sempre più spazio alle tinte accese e vitaminiche. Nelle ultime ore, ad esempio, ha letteralmente infiammato le strade di Los Angeles con un top decorato con fuoco e fiamme: ecco chi ha curato il suo outfit all'insegna del rosso fiammante.

Il look di pelle rossa di Kim Kardashian

Ieri tra le strade di Los Angeles Kim Kardashian è stata avvistata in una versione davvero "infuocata". Niente più tutine monocromatiche "seconda pelle", per un pranzo con le sorelle Khloe e Kourtney ha lasciato spazio a qualcosa di "on fire". La star di The Kardashians ha infatti indossato una gonna a portafoglio in pelle rossa e dei maxi stivali cuissardes coordinati, completando il tutto con un maglione a collo alto decorato con delle fiamme colorate. Chi ha firmato il nuovo outfit? Ancora una volta la Maison Balenciaga, anche se il top non è ancora in vendita (dunque probabilmente si tratta di un'anteprima della prossima collezione).

Kim Kardashian col maglione fiammante

Kim Kardashian con gli accessori di pelliccia

A fare la differenza nel look di Kim sono stati gli accessori, anche se non si possono definire propriamente primaverili. Complici le temperature non troppo calde, ha pensato bene di puntare tutto su dei dettagli fur. Gli occhiali da sole total black hanno la montatura di pelliccia (per la precisione sono i Fluffy Cat Sunglasses di Balenciaga da 1.150 dollari), mentre la borsetta ha il pelo leggermente più lungo e liscio (ma è sempre di Balenciaga). Insomma, la primavera della Kardashian è davvero infuocata: il suo maglione con le fiamme diventerà il nuovo must-have di stagione?