Kim Kardashian col costume nude: tagli cut-out e gioielli bullone per la vacanza al mare Kim Kardashian si sta concedendo una vacanza esotica dopo le recenti apparizioni pubbliche alle Fashion Week internazionali. Sui social ha mostrato il suo nuovo look balneare: costume nude con degli audaci tagli cut-out e gioielli extra large a forma i bullone.

A cura di Valeria Paglionico

Kim Kardashian è più attiva che mai: dopo aver partecipato alle Fashion Week di Milano e Parigi, spaziando tra look di pelle e tutine ricoperte di nastro adesivo logato, si è concessa una rilassante vacanza al mare. L'obiettivo? Non sentire troppo il peso dello stress provocatole dal divorzio con Kanye West. Naturalmente non poteva che documentare tutto sui social, dove non può fare a meno di immortalarsi sullo sfondo di resort di lusso tra spiagge paradisiache e mare cristallino. Di recente, in particolare, ha incantato i fan con un costume nudo, completando il tutto con dei gioielli decisamente audaci.

Alessandro Vigilante veste Kim Kardashian in spiaggia

Al motto di "Vitamin Sea", Kim Kardashian ha mostrato su Instagram il suo nuovo look balneare. Niente micro due pezzi e tanga sgambati, questa vota ha scelto un costume intero color nude che le ha fasciato le forme esplosive firmato Alessandro Vigilante (stilista che proprio a Fanpage.it aveva raccontato che il suo sogno più grande era vestire la regina dei social). Si tratta di un modello accollato sul collo ma con degli audaci tagli cut-out dalla forma ovale sia sul décolleté che sulla pancia. La Kardashian ha poi ridotto al minimo la presenza di mai-up sul suo viso, non avendo paura di immortalarsi semplicemente con un tocco di matita sugli occhi. Non è forse meravigliosa anche in questa versione inedita?

Kim Kardashian in Alessandro Vigilante

I gioielli dalle dimensioni extra di Kim Kardashian

A fare la differenza nell'outfit da spiaggia di Kim Kardashian sono stati i gioielli, anche se probabilmente la sua scelta di stile non è propriamente l'ideale per le caldissime estati italiane. La star ha osato con degli accessori che difficilmente riuscirebbero a passare inosservati: sono rigidi, argentati, dalle dimensioni extra e a primo impatto sembrano essere veri e propri bulloni. Al polso ha portato due bracciali identici, mentre al collo ha sfoggiato una collana coordinata ma dalla forma leggermente più allungata. I bijoux rigidi ed extra large riusciranno a diventare il must-have della prossima stagione grazie alla Kardashian?