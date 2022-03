Kim Kardashian ricoperta di nastro adesivo: il look da “scena del crimine” alle sfilate di Parigi Kim Kardashian ha assistito alla sfilata di Balenciaga alla Paris Fashion Week con un look creato sul momento: l’influencer è stata letteralmente avvolta con il nastro adesivo giallo.

A cura di Beatrice Manca

Kim Kardashian in fatto di look è sempre la regina della stravaganza, ma alla Paris Fashion Week si è superata con un look "da scena del crimine". Dopo una tappa a Milano, dove ha assistito alla sfilata di Prada con una tuta in pelle verde menta, l'influencer è volata a Parigi per seguire le sfilate. Domenica 6 marzo è stata ospite della sfilata "tra la neve" di Balenciaga, brand con cui ha un lungo rapporto di amicizia e collaborazione. Per l'occasione ha sfoggiato un look "ready made", creato sul momento con vero nastro adesivo giallo.

Kim Kardashian vestita solo di nastro adesivo

La collaborazione tra Kim Kardashian e Balenciaga ha dato vita ad alcuni dei look più memorabili della star dell'omonimo reality: pensiamo alla maschera integrale indossata Met Gala o alle tutine attillate effetto seconda pelle, con stivali incorporati. Per la sfilata dei Balenciaga ha scelto una delle iconiche tute del brand, ma con un tocco "avant-garde": la tuta nera è stata interamente ricoperta da nastro adesivo giallo, simile a quello che serve a delimitare scene del crimine o situazioni di pericolo. Al posto della scritta "Caution" però c'era il logo di Balenciaga: il look è stato creato a mano nel backstage della sfilata ed era identico a uno dei look visti in passerella.

Balenciaga

Kim Kardashian ha poi condiviso su Instagram le tappe della preparazione e i vari rotoli di nastro adesivo usati per ricoprire la tuta da capo a piedi, scarpe comprese. Al braccio sfoggiava una versione della borsa con manico Hourglass del marchio ovviamente ricoperta di nastro giallo: il look realizzato sul momento è praticamente un ready made Duchampiano.

L'influencer ha deciso di tenere i capelli sciolti, pettinati all'indietro con un effetto bagnato, e gli iconici occhiali da sole del brand. Ma il vero tocco da diva è il tempismo: raramente qualcuno assiste a una sfilata con un look identico a quelli che escono in passerella. Quando si tratta di Kim Kardashian, nulla è impossibile.